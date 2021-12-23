新华社拉萨12月23日电 题：喜马拉雅山脚下的守望——西藏日喀则陈塘镇夏尔巴人的新生活 新华社记者格桑边觉、普布扎西、孙瑞博 陈塘镇，位于西藏自治区日喀则市定结县西南部，喜马拉雅山脉南面。这里平均海拔2000米以上，面积255平方公里，2600多名夏尔巴人在此生活。 近年来，在党和国家的支持下，陈塘镇大力发展旅游业、养殖业等优势产业，以带动农牧民脱贫致富。近日，记者从拉萨向西驱车近千公里，来到陈塘镇，探访夏尔巴人的新生活。 国旗，凝聚爱国守边情怀 走进陈塘镇，夏尔巴人的村落依山而建，错落有致。每户人家房顶上飘扬的五星红旗格外醒目。 国旗，寄托着夏尔巴人的家国情怀。西藏和平解放前，夏尔巴人深受西藏噶厦政府的剥削和压迫。 “种地要交地税、烧火要交柴火税、采蜂蜜也要交税……”86岁的陈塘镇村民西尔塔说，在旧西藏，广大农奴需要给领主交各种赋税，过着食不果腹的日子。 1959年西藏民主改革，彻底废除封建农奴制，夏尔巴人同西藏各族人民一道，实现了社会发展的历史性飞跃，获得了新生。 进入新时代，陈塘镇夏尔巴人过上了幸福的生活。记者来到沃雪村村民尼玛家，她正在晾晒丰收的玉米，房前一面五星红旗正迎风招展…