国旅券转卖750元 台观光局：查获将取消资格

【大纪元2021年12月23日讯】（大纪元记者林紫馨台湾台北报导）台立法院交通委员会23日审查观光发展基金分预算，针对 观光局 发行的 国旅券 ，立委指出，有中奖民众在网路上 贩售 ，面额1千元的国旅券，在网路上只卖750元，立委认为交通部应该表明态度；交通部 观光局 长张锡聪表示，若被检举，就会取消得奖资格。 交通部观光局搭配振兴 五倍券 发行 国旅券 ，不过却有中奖民众上网兜售借此获利。交通部观光局长张锡聪说， 贩售 国旅券赚取利润是禁止的，若被检举，就会取消中奖资格。 为搭配振兴 五倍券 ，各部会推出许多加码券，交通部观光局推出约240万份国旅券，每张面额新台币1千元，使用范围包含旅行社、旅馆、民宿、观光游乐园、国家风景区管理处促参案商家、领有温泉标章商家、经济部核准观光工厂等。根据观光局统计，总计抽出了242万份，截至12月22日，已领取了238万3,133份。 立委洪孟楷表示，目前网路上出现，有人在以低于面额的750元贩售国旅券，背弃国旅券设计原意，认为当初若有明确规范不能贩售，不需要的民众就不会去抽。交通部应该表明态度，是否会容许民众因此获利？