土耳其卡帕多奇亚的神秘地下城，可容纳30万人居住，惊险刺激_游客_地方_旅行

欢迎大家来到我的旅行小世界，走遍千山万水，踏遍黄沙海洋，只为与你们分享这个世界的美好，如果你也喜欢旅行，那就跟随我的脚步和镜头一起出发吧！ 土耳其本身就是一个浪漫的国家，所以在这里，很多游客都能感受到其中的浪漫。只要是走进土耳其的卡帕多奇亚，就会发现这是一个很适合放飞热气球的地方，在这里伴随着日出一起飞翔，还是一种不错的感受。当然在这里，除了可以乘坐热气球外，还有一个神秘的地方也是值得去看一看的，那就是地下城。 卡帕多奇亚的这座地下城距离今天已经有上千年的历史，可能只有说到地下城的时候，很多游客的第一反应，就是里面可能会藏有一些宝物。其实在卡帕多奇亚的地下城，还是会有一定的神秘感，可以说每一位来到这里的游客，都不会错过进入地下城一探究竟的机会，很多的游客更是在这里感受到了很多的惊险与刺激。 据了解，这座地下城是在一九六三年被发现的，当时是一位农民发现了自己家院子的一个洞口，结果进入之后才发现原来是一座地下城。随着发掘工作的开展，发现地下城不仅仅是只有这一座，已经被发现的就有三十六座了，像是小的可以居住几十人，有相关的科学家还对这座地下城进行了研究，发现这里可以容纳三十万人的居住。 只要…