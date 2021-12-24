5千元人民币能换1648万越南盾，在越南能做什么？越南美女这样说_旅游_游客_物价

随着国家经济的不断发展，人们的生活水平也在不断地提高，物质生活上得到了基本的满足，因此开始转向追求精神需求，很多人都想趁着假期出去外面走走，而且现在交通非常发达，人们可以乘坐各种交通工具去到其他城市旅游，十分方便。 除了在国内欣赏祖国的大好河山以外，人们也喜欢出去国外看看国外的风景，感受和国内不一样的景色。在周边的国家格外受到中国游客的喜爱，特别是越南、泰国这些东南亚国家，因为这些国家的经济发展水平比较慢，所以它们的物价消费水平不高，所以很多游客都喜欢来这里玩一趟，5千元人民币能换1648万越南盾，在越南能做什么？越南美女这样说。 出去旅游就要先找一个住宿的地方，越南这个国家经济发展相比起来比较的缓慢，因此这里的物价很便宜，在越南住一晚上要20万越南盾，也就是相当于50多块人民币，十分便宜，住一个星期也只是花了300多块，相当于在国内酒店住一晚上的价格，即使去住一些比较高级的酒店，价格也比国内酒店便宜很多，因此在越南旅游住宿是花不了多少钱的。 在这里吃一顿饭也很便宜，大概在10到20块之间，而且越南有非常多的新鲜海鲜，在这里吃海鲜十分便宜，比在国内吃要划算许多。即使每天都吃海鲜，一星…