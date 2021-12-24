旅游＋度假（联排）别墅建筑设计：河北承德热河山谷天空院子/案例_腾讯新闻

设计：gad 项目坐落于河北隆化县七家温泉镇，场地背山临溪，呈半月型沿峡谷铺展开来，从北京驱车而来沿途散落着多处荒废已久的长城遗址。因距北京不远，这里日渐成为人们选择度假游玩的热门场地，面积29500�。 设计中将社交属性渗透其中，围绕“一户一院”的愿景，50�与75�的住宅单元依模数演变出4种建筑模块，4种模块相互堆叠，形成三层建筑形态，创造出丰富有趣的空间层次，如现实中的纪念碑谷。 当抵达热河山谷，每户人家需由户外庭院或者露台进入室内。拾级而上时，经过别家院落，自然的会打个招呼，这成为关于度假社交的温和开端。在弱化度假的距离感之外，设计中并没有放弃居住的隐私性，靠近室内的院墙逐渐抬高，以庇护人们居住中所必需的安全感。 几栋单体建筑三面围合，一面向山景打开，形成大院；院落直面山景；院落里还设置火塘、露天影院，配合共享厨房、共享图书馆等多元社交空间，勾勒出热闹与惬意交织的场景。 社区里的多个大院之间也建立了有机的联系，一条主路串联了整个地块，在道路的节点处，散落布置了户外中心、教堂等公共建筑。当人群游玩归来，沿街可见到每一个热闹的场景，并可随时参与进当中，创造度假的多种可能性。 北方的…