北京：暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务-商业-金融界

中新经纬12月24日电 据北京市人民政府网站24日消息，近期，国内多地出现多源输入、多点并发疫情，北京也出现1例京外关联本地疫情。2022年元旦春节期间，境外回国人员增多，境内人员进出京流动性增加，疫情输入和传播风险加大，防控形势严峻复杂。 北京市文旅局表示，坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，坚持人民至上、生命至上、统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，为确保北京2022年冬奥会和冬残奥会等重大活动安全顺利举办。 同时，北京市文旅局称，坚决堵住与文旅活动相关的各种防疫漏洞，有效防范疫情传播风险，从现在起至元旦春节和 北京冬奥会 期间，需全市文旅场所落实好以下疫情防控管理措施和相关工作： 一是严格文旅场所流量管控。 落实“限量、预约、错峰”要求，推进预约常态化，全市公园、景区以及演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所、影剧院、图书馆、博物馆、美术馆、文化馆（文化活动中心）等按75%限流开放，并因地制宜控制瞬时流量。 二是加强进出京团队旅游管理。 严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制， 北京市暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 ，继续暂停出入境团队…