原标题：携程：预计元旦假期以周边短途游为主，泡温泉成首选度假方式 元旦假期将至，省内游、周边游成为疫情常态化防控下的主流出行方式。携程数据显示，12月以来，预订今年元旦假期出行的订单中，省内游、周边游占比超半数。在周边出行订单中，汽车票预订量同比2020年增长63%，用车预订量增长28%。 数据显示，12月以来，国内主题乐园元旦假期预订量同比2020年增长94%，其中，来自周边的游客群体占比达46%。主题乐园的大热也带动了乐园附近酒店的销量增长。例如，进入12月以来，北京环球度假区商圈5公里内的酒店订单量显著提升，最高周增幅达160%。 温泉游占据出游主题热门位。12月以来，元旦假期赴周边游的用户中，前往温泉类景区的人次同比去年增长40%。根据携程酒店方面数据，本地出游中，泡温泉成为人们首选的度假方式，温泉胜地附近的酒店预订量份额占比预计将达到10%，同比增长160%。同时，在冬奥气氛加持下，冰雪游热度持续上升。12月以来，全国滑雪场门票元旦假期预订量同比去年增长86%；其中，华北、东北地区用户在选择周边景区时，平均5个人中就有1人会选择滑雪场。 特别提示，请密切关注国内疫情动态，合理…