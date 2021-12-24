中国游客又去了！这次真的动怒了，国家：费用请自己承担巴厘岛旅游旅行

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 旅行除了是一种休闲娱乐的方式，也是从繁忙的工作生活中解脱，缓解心中压力的一种模式。特别是在这种凉爽舒适的时节，就更适合外出游玩，看看这个世界的发展和变化。接下来就让小编和大家一起，从文章出发，每天见识不一样的世界，增长见识开拓眼界。 现在人们生活水平提高了，很多人在闲暇之余是都喜欢到世界各地去旅游。不过在旅途中难免会发生一些意外，这时各国的大使馆是都会想办法帮助国人。可这次是真的动怒了，中国游客又去了！国家：费用请自己承担！这是发生了什么？ 经过了解才知道，原来中国游客去的是巴厘岛。我们都知道，巴厘岛是世界著名旅游岛，那里风景秀丽，每年都会吸引来自世界的各地的游客前往。不过美丽的事物总是伴随着一定的危险性的，这里的火山极不稳定，喷发频繁，所以国家劝大家不要到这里旅游，保护好自己。但很多人是置之不理，曾经就有很多的中国游客被困在巴厘岛。 虽说国家对他们这一行为感到很生气，但终究他们是中国的公民，国家还是派出了直升机免费将这些游客给带回国。在这次撤侨行动后，我国大使馆对于那些屡次不改的游客是直言以后的撤侨行动要收费，让他们以此对自己的生命安…