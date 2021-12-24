元旦怎么玩才有迎新“仪式感”？携程：主题乐园预订量同比增长94%-科技-金融界

元旦假期将至，省内游、周边游成为疫情常态化防控下的主流出行方式。携程数据显示，12月以来，预订今年元旦假期出行的订单中，省内游、周边游占比超半数。在周边出行订单中，汽车票预订量同比2020年增长63%，用车预订量增长28%。 在安全的前提下，如何在周边玩好、玩新，打造专属的迎新“仪式感”成为许多人的假期命题…… 仪式感一：嗨玩迎新 到主题乐园做一场美梦 携程数据显示， 12月以来，国内主题乐园元旦假期预订量同比2020年增长94%，其中，来自周边的游客群体占比达46%。主题乐园的大热也带动了乐园附近酒店销量增长。例如，进入12月以来，北京环球度假区商圈5公里内的酒店订单量显著提升，最高周增幅达160%。 在预订元旦假期赴主题乐园的游客中，亲子群体占据26%。90后、00后占比56%，80后占比33%。多家乐园内举办的主题活动对大小朋友吸引力Max。例如上海迪士尼乐园就将举办新年星愿盛会，2021年12月31日、2022年1月1日，米奇米妮和好朋友将身穿新年特别版服装陪大小朋友一起辞旧迎新。迎来开园后首个冬日的北京环球度假区将为游客带来“冬季假日”体验，游客可以在星耀圣诞树下许新年愿望，…