Ardonagh宣布收购MDS集团

伦敦2021年12月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Ardonagh集团今天宣布已同意收购MDS集团，后者是葡萄牙语世界和欧洲领先的保险经纪商和风险管理顾问。

MDS总部位于葡萄牙波尔图，在巴西设有办事处，是巴西最大的独立经纪商，在安哥拉、莫桑比克、西班牙和马耳他也设有办事处。它是葡萄牙Lloyd’s的唯一经纪商。

MDS雇佣了900名员工，截至2021年6月30日过去12月记入的营收为7480万欧元（6500万英镑[1]）。MDS每年为120万家私人和企业客户管理超过5亿欧元的保险费。

Ardonagh计划以股权和债务相结合的方式提供收购资金。MDS将被Ardonagh Overseas Investments Ltd收购，并作为Ardonagh Global Partners的一部分运营。

除了核心经纪业务（涵盖财产保险和意外保险、健康保险、零售和批发）之外，MDS还在马耳他运营Highdome受保护单元公司（PCC），为传统保险市场提供先进的替代解决方案，包括向大客户提供自保险和再保险解决方案。跨国风险管理咨询顾问Risk Consulting Group（RCG）完成了MDS的出售事宜。

MDS还是Brokerslink的创始成员兼股东，后者是一个经纪人及特殊风险与咨询公司网络，在122个国家和地区开展业务。

在完成收购后，Ardonagh Global Partners将从MDS两家股东Sonae集团和IPLF控股获得MDS发行的100%股份。由MDS集团全球首席执行官José Manuel Fonseca领导的管理团队将留在公司，继续在MDS所有地区领导庞大的增长计划。

José Manuel Fonseca对此评论道：“在慎重斟酌我们的未来发展之后，我们看到Ardonagh集团及其领导层与我们的愿景和成长抱负完美契合。我们非常高兴能够与拥有业务规模和充满活力文化的全球性独立集团Ardonagh倾力合作。通过利用Ardonagh丰富的资源和资本，我们期待着加速自身有机和无机增长计划的实施。”

Ardonagh Global Partners于2021年1月推出，旨在投资于全球同类领先的企业及管理团队，从而为这些企业和团队的增长雄心提供鼎力支持。

Ardonagh Global Partners首席执行官Des O’Connor对此评论道：“很荣幸能够与MDS这样杰出而知名的经纪平台合作。Jose Manuel及其经验丰富的高素质管理团队在客户服务、创新和专业操守方面建立了世界一流的声誉，为客户提供了30余年的卓越服务。

MDS计划继续充分利用迅速增长和发展的葡萄牙及巴西保险市场和经济体。该公司具备理想的条件来支持范围广泛的客户，保护客户免受不断变化的风险环境的影响，并在其运营地区，让其他文化和战略上一致的独立经纪商加入。”

Ardonagh集团首席执行官David Ross表示：“我们在今年初推出了Ardonagh Global Partners，为全球各地希望融入我们商业能力和资源的企业与管理团队提供一个家园，同时秉持让这些企业及团队从一开始就取得成功的客户服务与文化。我们欢迎José Manuel Fonseca及其全球同事为此作出表率，并期待着他们助力为客户带来更多的产品、互连性和购买力。”

完成此次收购须经监管部门批准。

[1] 固定预算汇率：欧元兑英镑：1.15

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