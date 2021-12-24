[北京文旅局：暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务] 原标题：北京文旅局：暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 据北京市政府网12月24日消息，当前全球新冠疫情大流行仍处于高位运行，新型变异株时有出现，我国持续面临较大的疫情输入压力。近期，国内多地出现多源输入、多点并发疫情，北京也出现1例京外关联本地疫情。2022年元旦春节期间，境外回国人员增多，境内人员进出京流动性增加，疫情输入和传播风险加大，防控形势严峻复杂。 坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，坚持人民至上、生命至上、统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，为确保北京2022年冬奥会和冬残奥会等重大活动安全顺利举办，确保首都文旅行业疫情防控万无一失，确保首都安全和人民群众身体健康，确保满足市民群众节日多样化、高品质的文旅需求，落实首都联防联控协调机制工作要求，坚决堵住与文旅活动相关的各种防疫漏洞，有效防范疫情传播风险，从现在起至元旦春节和北京冬奥会期间，需全市文旅场所落实好以下疫情防控管理措施和相关工作： 一是严格文旅场所流量管控。落实“限量、预约、错峰”要求，推进预约常态化，全市公园、…