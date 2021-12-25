周边游走热带火房车游 房车旅行的魅力究竟有多大露营周边游旅行房车自驾游_手机网易网

周边游走热带火房车游 房车旅行的魅力究竟有多大 2021-12-25 14:35:12 北京商报 随着人们出行方式的多样化，" 房车 "作为一种兼具住宿与移动的交通工具，逐渐进入大众的视野。近日，"住在房车里的北漂演员"马率登上了热搜，而马率在房车上住了八个月，并且充分享受这样的生活，也让不少向往房车 旅行 的人了解了房车生活。带着这样的问题，北京商报记者走访了房车市场。 其实房车的发展对于大众来说早已不再陌生，在调查中，北京商报记者发现，受惠于 周边游 、本地游的走热，近一段时间房车也越来越普及。甚至还有很多购买房车，并将其作为一种旅行的方式。作为一种新兴的旅行方式，房车近年来吸引了哪些游客？在疫情防控常态化的背景下，房车旅行又会面临哪些困难？ 图片来源：三人游牧 疫情之后部分房车厂商订单增长20%-30% "一开始购买房车的初衷是为了和家人一起在丝绸之路旅行。"在北京工作的张先生这样告诉北京商报记者。2021年2月，张先生提取了他订购的房车，然而，受到疫情影响，张先生的丝绸之路旅行计划只能暂时搁置。 "我们目前比较多的使用场景是在北京周边的郊区。"张先生说。在他看来，房车旅游是一种…