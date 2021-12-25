青花椒商标专用权人的权利边界在哪？最高法专家详解_直击现场_澎湃新闻-The Paper

四川多家餐饮企业因“青花椒”遭遇纠纷之事，再次将商标产权保护问题推入公众视野。 因使用“青花椒”商标，这些餐饮企业被上海万翠堂餐饮管理有限公司（以下简称“上海万翠堂”）以侵害商标权起诉。封面新闻此前报道，四川已有数十家餐饮企业遇到这一情况，已准备联合维权。 上海万翠堂餐饮管理有限公司“青花椒”店铺。 本文图片 封面新闻 记者从国家知识产权局商标局官网查询到，上海万翠堂2021年7月21日最新申请“青花椒”商标，初审公告日期为2021年10月27日。商品/服务为快餐馆；饭店；茶馆；住所代理（旅馆、供膳寄宿处）；餐厅；流动饮食供应；咖啡馆；酒吧服务；外卖餐馆；公司食堂餐饮供应服务。 记者还注意到，注册“青花椒”的公司还有东平九鑫生物化学有限公司，商品范围为动物用化妆品；洗面奶；研磨膏；牙膏；香； 清洁制剂；上光剂；香精油；空气芳香剂。此外，与青花椒相关的“青花椒 秘制酸菜鱼”、“青花椒爱上鱼”等商标被不同公司注册。 最高法知识产权司法保护研究中心研究员、中国知识产权法学研究会副会长冯晓青。 最高法知识产权司法保护研究中心研究员、中国知识产权法学研究会副会长冯晓青接受封面新闻记者采访时表示，…