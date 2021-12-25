“青花椒”，好心焦：成都商家被判商标侵权赔3万将上诉，“正常使用，怕什么”

“收到传票的时候，还以为是诈骗。” 成都温江一家“青花椒鱼”火锅店的老板邹先生这样表示。做了多年餐饮，他们从来没想到自己会这样被起诉：上海万翠堂餐饮管理有限公司申请了多个“青花椒”的商标，起诉邹先生的店面侵犯商标权。 “‘青花椒鱼’在四川太普遍了。”在邹先生看来，这个侵权指控“莫名其妙”，但12月18日他收到判决书时还是懵了：败诉，赔偿3万元，拆除有“青花椒”标识的招牌。 成为被告的不止邹先生。公开资料显示，上海这家公司在国内多地起诉了店招中等有“青花椒”标识的餐饮店，比如“青花椒鱼”、“青花椒鱼火锅”。虽然部分案件中该公司撤诉，但还是有多家餐饮店被判侵权、赔偿。 作为一种植物和它制成的调味料的通用名称，“青花椒”怎么就侵权了呢？邹先生和其它餐饮店的同行们无法理解。不过，有店主和邹师傅一样，暂时抠掉了店招和店铺里“青花椒”的“青”字，同时他们决定要上诉。一位店主表示：“合理使用，怕什么？跟他们打到底。” 应诉之余，对于上海这家餐饮公司四处起诉的行为，不少店主、网友都有疑问：这是在滥诉，浪费司法资源吗？有律师指出，权利人开展大面积的维权，目前看来是国内知识产权领域维权的一种倾向，是否滥用…