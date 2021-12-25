让生活的节奏慢下来，露营正成为老少咸宜的假日休闲新模式_旅游_方式_国庆

随着生活水平的提升与消费观念的升级，大众旅游消费正呈现出向个性化和多元化方向发展的趋势，现在的人们已经不再满足于走马观花式的打卡旅游，而是更加青睐个性化、品质化及沉浸式的旅游体验，因此从去年开始，露营这种小众时尚、轻松休闲的旅游方式开始逐步升温，逐渐在全国各地流行开来。 露营热的兴起改变了传统的旅游休闲模式 2020年被不少人称为露营项目兴起的元年，正是从这一年开始，露营行业迎来了井喷式的增长，艾媒咨询的数据显示，预计今年露营行业的市场规模将接近300亿元，明年将超过350亿元，增速能达到18.6％左右，随着市场与消费群体规模的的不断扩张，未来几年，露营行业还有持续高速增长的空间。 今年的国庆，露营替代了民宿与跟团游，成为了最热门的出游方式之一，马蜂窝旅游的数据显示，露营仅次于自驾游，在用户的关注热度排行榜中位居第二位，美团的数据也显示，国庆期间露营一词的搜索量同比增长了7倍多，相比冲浪、潜水等时下新兴的游玩方式，老少皆宜的露营则更受到人们的普遍欢迎，阿里巴巴的国庆旅游出行报告显示，飞猪平台上帐篷、露营的预定量环比涨幅就超过了14倍。 佳璇是众多都市白领中的普通一员，每天忙碌的工作与…