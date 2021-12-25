中国游客又在日本“惹麻烦”？这一次，真是坏消息传千里_旅游_驾照_电车

原创 中国游客又在日本“惹麻烦”？这一次，真是坏消息传千里 2021-12-25 10:46 来源: 参天奇闻 原标题：中国游客又在日本“惹麻烦”？这一次，真是坏消息传千里 现如今，中国的发展速度有目共睹，既给国人的生活带来诸多福利，又在很大程度上提升了中国的国家威望。如今越来越多的外国友人喜欢中国，他们不远万里来到中国学习、工作、旅行，同时很多国人也想去看看外面的世界有多精彩，一时间出国游也成为一种潮流。随着出国旅行人次的不断增加，部分中国游客因素质低被其他国家诟病，这不，中国游客又在日本“惹麻烦”？这一次，真是坏消息传千里！ 日本旅游目的地众多，以东京为中心的关东地区和以京都、大阪、神户为中心的关西地区是最热门的旅游地。再加上日本与中国有着相近的文字，近似的饮食口味和高质量的天然食材，这里无疑还是吃货向往的天堂。即便日本的中国游客颇多，不论是旅游收益还是购物收益，中国游客对其贡献很大，但中国游客在日本似乎不太受欢迎，经常被各种负面新闻曝光，先前有人称中国游客喜欢在餐厅吃饭时大声喧哗，喜欢在旅游景区乱扔垃圾。 近段时间，中国游客又在日本“惹麻烦”，事情的起因源于中国游客在日本租车时。…