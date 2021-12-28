盘点2021旅游：周边游是热点，“囤货”预售成常规携程高铁游

疫情之下的两年，旅游业者受到了巨大的影响，从2020年初的突如其来，海量旅游退单，到2021年，大部分旅游业者已经“扛”过了2年，对于疫情常态化也有了应对。 2021年，整个旅游市场发生了变化，出入境游依然没有恢复，而大量的旅游消费需求集中到了国内游市场，在跨省游时而受限的情况下，本地游和周边游成为热点，由于市场具有一定的不确定性，所以“囤货”预售，预约旅游和随时退改成为新趋势。 “2小时高铁旅行圈”增长三成 中国旅游研究院调查数据显示，自2020年国庆假期以来，游客平均出游距离和目的地平均游憩半径呈现双收缩趋势：国庆假期游客平均出游距离从2020年的213公里，下降到2021年的141.3公里；游客目的地平均游憩半径从2020年的14.2公里，收缩到2021年的13.1公里。 2021年疫情防控常态化的大背景，让更多的用户选择了短途周边游，这直接催生出“2小时高铁旅行圈”。2021年，在携程购买2小时以内高铁火车票的游客人次，同比增长近三成——尤其在小长假，短途高铁游深受出游人群的追捧：例如2021年端午，热门线路的旅客高铁游单程平均时长为2小时13分钟、平均出行半径338公里。2…