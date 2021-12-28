正当维权还是“碰瓷诉讼”？

王记青花椒鱼庄的门头店招。受访者供图 新华社成都12月27日电（记者吴光于、吴晓颖）近日，四川成都、遂宁、眉山等地多家餐饮企业，店面招牌、菜谱、菜碟因为带有“青花椒”的字样，被上海万翠堂餐饮管理有限公司告上了法庭，引发社会热议。12月26日，万翠堂公司法定代表人发声，表示将撤回全部诉讼。这场“来也匆匆去也匆匆”的诉讼风波背后有怎样的玄机？ 官司“从天而降”，多家餐馆“喊冤” 今年10月中旬，在四川省遂宁市射洪县太和镇开了10年饭馆的“王记青花椒鱼庄”老板老王，突然收到一份起诉书：万翠堂公司以“王记青花椒鱼庄”店铺门头带有“青花椒”字样为由，状告“王记青花椒鱼庄”侵犯其注册的“青花椒”“青花椒炒锅鱼”商标专用权，要求判令“王记青花椒鱼庄”拆除店铺门头，并赔偿5万元。 老王很气愤：“我们店面不大，雇了2个人，做的小本生意，十年前办的营业执照上就是这个店名，对方注册商标时间比我开店时间晚，怎么就侵权了？” 记者从中国裁判文书网上获取的一份裁判文书显示，万翠堂公司是三个与“青花椒”有关的商标权利人：2014年7月7日，上海可奈实业有限公司经核准取得第12046607号注册商标，该商标是一个竖排…