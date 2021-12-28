北京2021年12月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月23日，在由赛迪传媒、中国计算机报社主办的2021 ICT企业家大会上，富士通（中国）信息系统有限公司（以下简称“富士通”）连续第二年荣获“2021年度ICT产业影响力企业奖”，同时凭借富士通数据融合平台，收获了“2021年度ICT产业最佳解决方案奖”。



富士通荣获2021年度影响力企业与最佳解决方案双料大奖

作为当今经济、社会创新最活跃的领域之一，ICT产业是赋能其他产业升级的创新动能。立足“十四五”新起点，ICT产业迎来了新的发展机遇，同时也为企业提出了新任务、新挑战，需要企业突破过往经验，制定一个大胆的新路线，以创新引领，迈向一个更光明、可持续发展的未来。

在即将过去的2021年中，富士通始终坚持通过创新技术和不断积累的经验来推动新价值，改变人们的工作和生活方式。在“通过创新构建可信社会，进一步推动世界可持续发展”这一企业目标指引下，富士通继续在企业文化、办公方式以及业务模式等层面坚定地推进自我转型，与客户分享成功经验和最佳实践，引领客户的数字化转型。能够再度收获ICT产业影响力企业奖项，富士通将以此殊荣为新起点，在新的一年中继续积极地为中国社会的可持续发展做出贡献。

在本次ICT企业家大会上，富士通数据融合平台也收获了会议主办方及评委会的充分肯定，并最终斩获2021年度ICT产业最佳解决方案奖。作为一款企业数字化转型的效率提升解决方案，富士通数据融合平台能够帮助企业最大化地有效利用IT资产，通过表单/流程配置、数据整理以及接口配置等丰富功能，实现业务需求的迅速响应、业务画面的短周期呈现以及业务系统的高品质交付。富士通数据融合平台具备以下优势：

1、全贯通：统一平台管理数据，能够对于公司的业务和数据整体控制；

2、接口少：在平台内进行数据整理和转换，对于系统对接要求大幅减少；

3、易展现：在平台内多维度进行数据整理，能够有效的数据展现；

4、对应快：基于低代码技术的使用能够快速对应新业务的需求。

利用富士通数据融合平台，企业能够以更加直观、灵活的方式，实现开发工程与配置效率的大幅提升，通过多种方式渠道的信息推送，改善处理延迟，并且在数据可视化展现与数据交互效率方面，均能得到相应提升。

针对客户在数据管理及系统整合方面所面临的诸多挑战，富士通以数据融合平台为基础，将自身的先进技术与中国企业的特殊需求紧密结合，为客户提供了快速、可靠、高品质的DX（数字化转型）服务，包括需求梳理、数据整合、管理以及活用，以平台+服务的方式为客户的DX效率化提供专业建议，从数据层面为客户的数字化转型提供助力。

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