长江引航中心南京引航站1人阳性，不定期往返一酒店与码头间酒店码头南京市

原标题：长江引航中心南京引航站1人阳性，不定期往返一酒店与码头间 12月28日凌晨，南京市建邺区在对口岸高风险岗位闭环管理人员例行核酸检测中，发现一例新冠病毒核酸检测阳性人员，系长江引航中心南京引航站引航员。目前，该阳性人员已转至市公共卫生医疗中心进行隔离治疗。 市、区疾控部门立即启动应急预案开展处置，截至12月28日18时，已排查出在宁密切接触者49人，均已落实集中隔离医学观察，核酸检测结果已出25份，均为阴性，另有12人在外地，均已协调落实管控；已排查出在宁次密接56人；排查雨花台区天合广场亚朵酒店工作人员及旅客119人，核酸检测结果已出119份，均为阴性。采集环境样本176份，核酸检测结果已出44份，其中阳性样本9份，均在闭环管理的长江引航工作人员房间，阴性样本35份，其余结果待出。对病例生活、工作场所等环境消杀8408平方米。 请广大市民积极配合属地落实各项疫情防控措施，同时关注官方发布的信息，不信谣、不传谣，如有与已公布的阳性感染者轨迹交叉重合者，发现健康码变黄码、红码或收到卫健部门感染风险提醒，请立即主动联系您所在的社区（单位、宾馆），及时告知相关情况，并在家中（房间）不得…