广西贺州两名密接者行动轨迹公布贺州市核酸检测酒店

原标题：广西贺州两名密接者行动轨迹公布 2021年12月27日，广西贺州市八步区接到防城港市新冠肺炎疫情防控工作领导小组指挥部关于新冠阳性病例邓某某密切接触者梁某某、刘某某的协查函。并于12月27日13时对两人进行隔离管控。根据流调结果，为做好疫情防控工作，进一步寻找与该两名密切接触者的密切接触人员，现将两名密切接触者活动轨迹公布如下： 核酸检测结果：梁某某、刘某某27日第一次核酸检测结果为阴性。 活动轨迹： 密接者一：梁某某 12月20日离开防城港市，搭乘动车到达广州白云区。 12月22日搭乘动车（D2818次、1车10C）从广州到达贺州市八步区。15：30左右在太白路附近肥仔烧鹅店吃饭（付款时间15时32分），约16时左右吃完后返回凯旋宾馆休息。20时左右与朋友到酷乐迪酒吧至23日04时左右。 12月23日04时至06时31分在平安西路兴意纸上烤鱼吃宵夜，后返回凯旋宾馆休息。19时左右到酷乐迪酒吧上班至24日04时左右。 12月24日04－05时在粤翠香烧鸭店吃宵夜；06时左右返回酒店休息。20时左右回到酷乐迪酒吧上班至25日04时。 12月25日04时左右下班后，在酒吧门口牛杂粉…