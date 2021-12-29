1例确诊病例和3名无症状感染者在云南景洪有交集无症状感染者疫情酒店

原标题：1例确诊病例和3名无症状感染者在云南景洪有交集 12月28日，云南省景洪市应对疫情工作领导小组指挥部通报： 流调显示，昆明市安宁市确诊病例、贵州省铜仁市无症状感染者和景洪市2例无症状感染者在景洪市期间有交集，均与共同的境外非法入境人员有接触。具体活动轨迹如下： 一、安宁市1名确诊病例在景洪市活动轨迹 12月28日，安宁市应对疫情防控指挥部办公室发布的《安宁市公布1名确诊病例行程轨迹》中通报患者武某某于12月21日14：28乘坐C348次列车从景洪市前往昆明。经流调，该确诊人员在景洪市活动轨迹如下： 12月16日从昆明乘坐C284次列车于13:19到达景洪市，13:19－20:30在告庄西双景区域活动；20:30通过网约房平台登记入住滨江俊园小区3栋。 12月17日在滨江俊园小区。 12月18日15:01－18:03到西双版纳原始森林公园景区；18:03－20:03在告庄西双景活动后返回滨江俊园小区。 12月19日在滨江俊园小区。 12月20日20:53－21:35从滨江俊园小区到大润发超市购物后返回。 12月21日11:03－11:38从滨江俊园小区到大润发超市购物；11:38…