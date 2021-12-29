乌克兰征召数十万女兵参战，车臣按捺不住，主动向普京请战_腾讯新闻

作者：明月 现如今的俄乌局势，完全可以用剑拔弩张、一触即发来形容了，和我们此前很多人推测的不同，这次俄罗斯和北约确实是动真格了，种种迹象都在表明，双方之间，一场大规模的军事冲突似乎已经无法避免。 最近，虽然俄罗斯已经多次对北约画下了红线并下达了最后通牒，甚至最近还发射了“锆石”导弹进行威胁，但这似乎并没有威慑住北约群狼们。据有关报道，近日俄方国防部副部长亚历山大 福明公开表示，北约现在正在为和俄罗斯爆发大规模武装冲突做准备，并为此调整军事建设策略，而有了北约方面的明显动作，乌克兰也是气焰更甚，也开始进一步做起了全面战争准备，甚至开始征召国内数十万女性加入军队，准备在俄乌边境同俄军决一死战。 据环球网报道，近日乌克兰有关方面已经下达了动员令，所有通过了体检并且年龄在18岁至60岁之间的女性，都要登记兵役并参与进军事训练中来，预计将有数十万的乌克兰女兵在经过短暂军事训练后被派到前线，和正源源不断集结的十多万精锐俄军做正面对抗。 【卡德罗夫】 见状，车臣方面马上坐不住了，第一个跳出来向普京主动请战。 车臣领导人卡德罗夫直接在新闻发布会上公开宣称，一贯奉行反俄政策的乌克兰其实根本都用不着普京来…