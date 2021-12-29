做好八面山的“旅游+”文章——访湘西州第十五届人大代表、龙山县里耶古城旅投公司董事长彭光忠 莫 成 苏 各 举办登山赛、筹备音乐节……初冬时节，龙山县里耶镇八面山景区，旅游依旧火热。游客的车辆把山上的停车位和道路塞满了，民宿、帐篷住得满满当当。 这几天，湘西州人大代表、龙山县里耶古城旅投公司董事长彭光忠更加忙碌了，每天活跃在各个景点，检查疫情防控、项目建设等各项工作。 彭光忠今年49岁，是土生土长的龙山人。2019年3月，彭光忠担任龙山县里耶古城旅投公司董事长。 “刚上山的时候，山上只有原住民和他们的牛羊，十分冷清。”彭光忠告诉笔者，八面山的高海拔台地地形，造就了它独特的高山草甸和小气候，四季可见壮观的云海日出和璀璨星空。为了加强旅游开发，以旅游业带动脱贫攻坚和乡村振兴，2020年初，龙山县将八面山定位为高山户外休闲度假胜地，仅用短短9个月时间，就完成了八面山旅游业态建设，创造了“八面山速度”：在疫情防控期间，上山的公路改造动工，“五一”通车；高端民宿3月动工，8月营业；星空帐篷7月底动工，8月底营业；房车酒店9月动工，11月营业。 八面山速度，离不开彭光忠的辛勤付出。建设的关键时期，…