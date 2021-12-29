全省首张保障性租赁住房项目认定书在宜发放

正在进行改造的保障性租赁住房。 夷陵区出具全省首张保障性租赁住房项目认定书。 单间 套间 三峡晚报全媒记者何凡通讯员周婷婷/文记者景卫东/图 核心提示 “将原有的闲置房屋改造成保障租赁用房，缓解了在这周边刚就业的年轻人住房压力，还能有政府的补贴，对于企业来说，更加有积极性了。”12月28日，位于夷陵区发展大道的博大家具产业园区，博大科技股份有限公司董事长蔡勇告诉记者，博大公司获得了保障性租赁住房项目认定书，这也意味着园区内正在进行改造的两栋住房有了“身份证”，将能够以优惠的价格和完善的配套，为周边就业的年轻人解决住房需求。 记者从宜昌市住房保障办公室了解到，此次经专家认定和区政府联合审查通过后，于12月28日为宜昌博大科技股份有限公司出具的保障性租赁住房项目认定书为全省首张，也为全省发展保障性租赁住房实现了破冰之举。 30平方米以上都有独立卫浴 12月28日下午，位于发展大道180号的博大家具园，记者看到，一栋原为老式办公楼样式的三层楼房已修缮一新，地板砖也已铺设好，里面的卫浴设施一应俱全，采光也很好。 蔡勇介绍，园区有两栋闲置楼房准备改造成保障性租赁用房，这就是其中之一。“基本都在3…