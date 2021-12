风云际会 感知未来 2021 AHF粤港澳大湾区城市更新论坛圆满落幕

暨第十三届国际酒店与商业地产峰会

2021 AHF亚洲酒店大奖暨商业地产奖榜单揭晓

深圳2021年12月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月20日-21日,以“风云际会,感知未来”为主题的2021 AHF粤港澳大湾区城市更新论坛暨第十三届国际酒店与商业地产会& 2021 AHF亚洲酒店大奖暨商业地产奖颁奖典礼在深圳东海朗廷酒店举行。酒店、文旅及商业地产行业精英于风雨间汇聚,畅谈行业未来,共谋行业发展。

2021年,困难与挑战不断,在疫情防控常态化背景下如履薄冰,付出了双倍的努力,考验着行业人士共克时艰的耐力与能力。复杂和严峻的形势下,AHF峰会经历了延期与更换举办地,在确保健康与安全的前提下,砥砺前行,幸而得到各方力援,AHF得以在深圳东海朗廷酒店,为业界献上智慧的盛宴。

风云际会,感知行业发展温度

为期两天的活动,共安排了两场主论坛对话,并设有投资开发、文旅创新、资产管理、运营管理、设计科技、跨界创新等专场论坛,还安排了城市更新50人论坛、TOP GM 圆桌对话、新木兰夜话、新少帅启航等专业圆桌对话环节。另外,AHF云论坛直播超过7.3万人次在线参会、云相册浏览人次接近2万,科技的量串联起了业界同仁不熄的热情。

峰会现场,戴德梁行、安永、腾讯文旅、深创投、仲量联行等机构先后带来了行业数据与研究报告,包括仲量联行董事总经理-大中华区酒店及旅游地产事业部/HAMA中国创始会长周涛先生,深圳市地铁酒店管理有限公司执行董事兼总经理李国华先生,朗廷酒店集团中国区业务拓展及战略性业主关系高级副总裁范萌妃女士,腾讯云副总裁/腾讯文旅总裁曾佳欣女士,万科集团高级副总裁、酒店与度假事业部首席执行官/悦榕中国董事长丁长峰先生,戴德梁行华南区商业地产部董事宋洁女士,华发酒店管理集团总经理柘辉先生,锦江酒店(中国区)高级副总裁毛啸先生,星野集团首任首席代表韩美花女士,ClubMed亚太区开发建设及资产管理高级副总裁吴敏女士,美利亚酒店集团发展部副总裁-北亚区王颖先生,盈石中国商业控股集团副总裁周亮先生,深创投不动产基金管理董事总经理孔令艺女士,中伦律师事务所合伙人纪超先生,向蜜鸟科技CEO林迅先生,IWG集团中国区总裁胡懋先生,艾比森会务董事/总裁吕杨先生,丙零科技联合创始人姜君女士等对话嘉宾带来了激烈碰撞的辩论与对话,以不同角度、不同方面深入探讨发展动向、分析行业态势,为行业各界精英搭建了多元化的互动交流平台。

感知未来,把握行业未来脉搏

本届峰会侧重于城市更新、投资开发、资产管理的探讨,深度剖析行业发展的各个方面,议题涵盖了核心竞争力打造、本土“国潮”品牌发展、数字化转型、空间与业态的多元化跨界、城市更新的战略发展、REITs金融模式探讨、泛服务业的人才转型等热门话题。发布权威数据、热议行业标准、讨论行业动态、发掘投资动能、剖析发展格局,会上不仅有主题演讲与品牌分享,更有嘉宾对话与实践案例分享,让与会嘉宾对酒旅发展的现状、机遇和挑战有更深刻的理解,引起共鸣,迸发创新理念。

活动同期举办的AHF投资人早餐会、TOP GM圆桌会议、新木兰夜话、新少帅启航等闭门会议,来自不同领域的嘉宾汇聚,畅谈行业发展的痛难点,同时就热门话题进行深入探讨,干货满满。

AHF大奖,共享行业发展荣耀

2021 AHF亚洲酒店大奖暨商业地产奖颁奖典礼于12月21日晚上举行,现场揭晓了集团业主奖、年度酒店奖、商业项目奖、年度人物奖和机构服务奖等,以表彰过去在行业表现优异的项目、单位及个人,其中梅赛德斯–奔驰荣颁“年度最佳酒店业合作伙伴”、越秀地产获得“年度资产管理业主”、太古地产获颁“年度商业地产创新奖”、北京华联集团获颁“年度商业地产运营商”、华润·西单更新场获颁“年度城市更新项目”、三亚国际免税城二期(中免投资)获得“年度新零售商业项目”、美利亚酒店集团获得“亚洲最佳连锁酒店集团”、锦江酒店(中国区)获得“年度最佳酒店集团”、朗廷酒店及度假酒店获得“年度奢华酒店品牌”、北京华尔道夫酒店获得“年度最佳奢华酒店”,而丁长峰先生和曾佳欣女士获得“年度文旅最佳创新人物”称号、孙坚先生获得“年度酒店业卓越贡献人物”、腾讯文旅获得“年度智慧文旅创新企业”等。向领军人物及卓越企业、品牌致敬。

2021 AHF“新少帅 & 新木兰”行业领军人物颁奖典礼同期进行,现场揭晓了10位新少帅、新木兰领军者的获奖名单。薪火相传,新一代领军先锋将以榜样的力量助推行业发展,引领行业走进新征程。

以下为2021 AHF亚洲酒店大奖暨商业地产奖获奖榜单,恭喜获奖的单位及个人,感谢他们为行业做出的突出贡献:

年度最佳酒店业合作伙伴 Best Hotel Partners of the Year

梅赛德斯-奔驰 Mercedes-Benz

A类 集团业主奖 Owner Company Awards

亚洲最佳连锁酒店集团 Best Chain Hotel Group of Asia

美利亚酒店集团 Meliá Hotels International

洲际酒店集团 IHG

年度最佳酒店集团 Best Hotel Group of the Year

锦江酒店(中国区) Jin Jiang Hotels China Region

年度奢华酒店品牌 Luxurious Hotel Brand of the Year

朗廷酒店及度假酒店 Langham Hotels and Resorts

年度生活方式酒店品牌 Lifestyle Hotel Brand of the Year

荣盛酒店经营管理有限公司 Risesun Hotel Management CO., Ltd.

年度杰出运营管理酒店集团 Outstanding Operation Hotel Group of the Year

宝龙酒店集团 Powerlong Hotel Group

年度最具潜力长租公寓项目 Most Progressive Long-term Rental Apartment Project of the Year

宝龙公寓Designed by 宜家 Powerlong Apartment

年度最佳服务式公寓品牌 Best Serviced Apartment Brand of the Year

瑰悦服务式公寓 ROYARD Serviced Residence

中国卓越投资价值酒店品牌 Outstanding Invest-worthy Hotel Brand of China

维也纳酒店 Vienna Hotel

年度休闲建筑投资奖 Leisure Development Investment of the Year

大象设计 & 江南布衣 – 杭州天目里 GOA & JNBY – OōEli

年度低碳环保建筑奖 Low-Carbon & Eco-friendly Construction of the Year

侨福集团-芳草地 Parkview Green

年度文旅创新运营奖 Innovative Cultural-Tourism Operation Award of the Year

景德镇陶溪川文创街区 Ceramic Art Avenue, Jingdezhen

年度资产管理业主 Asset Management Owner of the Year

越秀地产 Yuexiu Property

年度商业地产创新奖 Innovative Commercial Real Estate of the Year

太古地产 Swire Group

年度商业地产运营商 Annual Commercial Real Estate Operator

北京华联集团 Beijing Hualian

年度城市数智深运营大奖 Urban Digital Intelligence Deep Operation Award of the year

广州越秀悦享会(越秀商投) Yue+Club (Yuexiu Group)

沈阳万象城(华润集团) Shenyang MIXC (China Resources Group)

麓客+(成都万华投资集团) Luxelakes + (Chengdu Wanhua Investment Group)

华远Hi平台(华远集团) Huayuan Hi (Huayuan Group)

SKP Rendezvous (华联集团) (HualianGroup)

橙小推(城家集团)

CHAO club house(CHAO酒店)

Xin社区深运营平台(新天地园服)

“智博享家”居家养老服务平台

社区生活圈地图(城市象限)

B类 商业项目奖 Commercial Awards

年度高端城市地标综合体 High-end City Landmark Complex of the Year

鹏瑞深圳湾壹号广场 One Shenzhen Bay Square

深圳平安金融中心 PAFC

华润·深圳湾万象城 The Mixc Shenzhen Bay

年度城市更新项目 Urban Renewal Project of the Year

华润·西单更新场 The New

年度商业地产交易 Best Commercial Estate Deal of the Year

铁狮门 Tishman Speyer

基汇资本 Gaw Capital

年度新零售商业项目 New Retail Commercial Project of the Year

三亚国际免税城二期 CDF Mall II

百联TX淮海 TX Huaihai

年度新开业商业地产项目 Newly-opened Commercial Real Estate Project of the Year

上海前滩太古里 Taikoo Li Qiantan

成都Regular · 源野 Regular Chengdu

苏州大悦春风里 Joy Breeze Suzhou

年度高端商业办公项目 High-end Commercial Office Project of the Year

苏州龙湖中心 Longfor Center

上海BFC外滩金融中心 The Bund Finance Center

年度艺术文化购物中心 Artistic Cultural Shopping Center of the Year

香港置地重庆光环购物公园 The Ring

香港K11 K11 Hong Kong

澳门上葡京综合度假村 Grand Lisboa Palace Resort

年度写字楼物业管理奖 Office Property Management of the Year

仲量联行 JLL

年度联合办公运营商 Co-working Operator of the Year

IWG

C类 年度酒店奖 Annual Hotel Awards

年度最佳奢华酒店 Best Luxurious Hotel of the Year

北京华尔道夫酒店 Waldorf Astoria Beijing

年度生活方式酒店 Life-style Hotel of the Year

杭州滨江银泰喜来登大酒店 Sheraton Grand Hangzhou Binjiang Hotel

年度城市新地标酒店 New City Landmark Hotel of the Year

武汉光谷万豪酒店 Wuhan Marriott Hotel Optics Valley

年度最值得期待艺术酒店 Most Anticipated Artistic Hotel of the Year

南通宝龙艺珺酒店 Juntels Nantong

年度最佳生活方式服务式公寓 Best Life Style Serviced Apartment of the Year

base佰舍-工体服务式公寓 base-GONGTI SERVICED APARTMENT

年度最佳精品度假酒店 Best Boutique Resort of the Year

麦壳天香 MYCLUB BOUTIQUE

D类 年度人物奖 Annual Character

年度新领军商业地产人物 New Leader in Commercial Estate of the Year

张斌先生,瑞安管理、瑞安新天地执行董事

Mr. Allan Zhang, Executive Director, Shui On Management & Shui On Xintiandi Limited

年度文旅最佳创新人物 Innovator in Cultural-Tourism of the Year

丁长峰先生,万科集团高级副总裁/万科酒店与度假事业部首席执行官/悦榕中国董事长

Mr. Charles Ding, GP, Chief Partner of Hotels & Resorts Business Unit, Vanke/ Chairman of Banyan Tree China

曾佳欣女士,腾讯文旅总裁/腾讯云副总裁

Ms. Rita Zeng, President of Tencent Culture & Tourism / Vice President of Tecent Cloud

年度酒店业卓越贡献人物 Distinguished Hotel Contributor of the Year

孙坚先生, 首旅如家酒店集团董事、总经理

Mr. David Sun, Board Chairman & CEO, BTG Homeinns Hotels (Group) Co., Ltd.

年度文旅科创投资人 Investor of the Year – Cultural Tourism Sci-Tech Innovation

宋向前先生,加华资本创始合伙人

Mr. Song Xiangqian, Co-founding Partner, Harvest Capital Co., Ltd.

年度投资开发总裁 Investment & Development President of the Year

范萌妃女士,朗廷酒店集团中国区业务拓展及战略性业主关系高级副总裁

Ms. Mandy Fan, Senior Vice President, Development & Owner’s Relationship (China ), Langham Hospitality Group

毛啸先生,锦江酒店(中国区)高级副总裁

Mr. Mao Xiao, Senior Vice President, Jin Jiang Hotels China Region

魏龙江先生,雅高集团大中华区奢华及时尚生活品牌发展高级副总裁

Mr. James Wei, Senior Vice President, Accor- Greater China

年度资产管理人 Asset Manager of the Year

李义先生,高德置地控股有限公司资产管理部总经理及业主代表

Mr. Robert Li, General Manager- Asset Management, Owner’s Representative, G.T. Land Holdings Ltd

王虹女士,杭州滨江银泰喜来登大酒店业主代表

Ms. Cathy Wang, Owner’s Representative, Sheraton Grand Hangzhou Binjiang Hotel

年度酒店及商业地产交易律师 Lawyer of the Year – Hotel & Commercial Real Estate Deal

纪超先生, 中伦律师事务所合伙人

Mr. George Ji, Partner, Zhong Lun Law Firm

年度酒店业最佳创新人物 Most Innovative Hoteliers of the Year

刘斌先生,瑰悦服务式公寓创始人兼首席执行官

Mr. Leo Liu, Founder & CEO of Royard Residence

丁晓宇先生,次方点评兼住联咨询总裁

Mr. Ryan Ding, President of Cilian Technology & Zhulian Consulting

年度酒店总经理 Hotel General Manager of the Year

文成哲先生,深圳东海朗廷酒店总经理

Mr. Scott Murray, General Manager, The Langham Shenzhen

黄礼邦先生, 深圳鹏瑞莱佛士酒店总经理

Mr. Samuel Wong, General Manager, Raffles Shenzhen

郑伟干先生,广州富力君悦大酒店总经理

Mr. Sam Cheng, General Manager, Grand Hyatt Guangzhou

颜伟达先生,广州柏悦酒店总经理

Mr. Marco Avitabile, General Manager, Park Hyatt Guangzhou

张乐先生,深圳大中华希尔顿酒店 总经理

Mr. Aaron Zhang, General Manager, Hilton Shenzhen Futian

简卡伦先生,深圳星河丽思卡尔顿酒店 总经理

Mr. Karan Jain, General Manager, The RITZ-CARLTON Shenzhen

E类 机构服务奖 Institute Service Awards

年度智慧文旅创新企业 Intelligent Culture & Tourism Innovation Enterprise of the Year

腾讯文旅 Tencent Culture & Tourism

年度咨询服务机构 Consulting Company of the Year

戴德梁行 Cushman & Wakefield

安永 Ernst & Young

年度商业地产合作伙伴 Commercial Estate Partner of the Year

新浪乐居 Leju

哈佛商业评论 Harvard Business Review

年度酒店商业设计机构 Hotel Commercial Design Company of the Year

Gensler

年度杰出数字化解决方案服务商 Outstanding Digital Solution Provider of the Year

向蜜鸟网络科技有限公司 Honeybird Network Technology Co., Ltd.

艾比森会务 Absen Events IN

年度最佳酒店品牌供应商 Best Hotel Supplier of the Year

金可儿(上海)床具有限公司 King Koil (Shanghai) Sleep System Co., Ltd

年度新媒体合作伙伴 New Media Partner of the Year

抖音 Douyin

2021 AHF“新少帅&新木兰”行业领军人物

黄硕女士,北京菁喜成长网络科技创始人 / 城市更新数字资产研究中心主任

Ms. Huang Shuo, Founder, Beijing Jingxi Growth Network Technology / Founding Partner, City & Intelligence Renewal Research Institute

张平女士,IFFRE 国际金融地产联盟常务理事 / BOMA中国研究委员会主席

Ms. Sunny Zhang, Standing Director, International Federation of Finance & Real Estate (IFFRE) / Chair, BOMA China Research Committee

韩美花女士,星野集团中国首任首席代表

Ms. Bika Han, Hoshino ResortsThe First Chief Representative of China

梅萍女士,嘉佩乐酒店集团中国首席代表

Ms. Mei Ping, Chief Representative China, Capella Hotel Group

孔令艺女士,深创投不动产基金管理有限公司董事总经理、首席投资官

Ms. Kong Lingyi, SCGC Realty CapitalManaging Director and CIO

陆志刚先生,base 佰舍服务公寓首席运营官

Mr. Steven Lu, COO, base

李耀光先生,中金基金管理有限公司副总经理兼创新投资部负责人、董事总经理

Mr. Li Yaoguang, Managing Director, Deputy General Manager and Head of Innovation Investment of CICC Fund Co., Ltd.

王颖先生,美利亚酒店集团发展部副总裁 – 北亚区

Mr. Miguel Wang, Vice President of Development – North Asia, Meliá Hotels International

周亮先生,盈石中国商业控股集团执行董事、集团副总裁

Mr. Henry Zhou, Executive Director, Group Vice President, INSITE (China) Retail Holdings Group

吕杨先生,艾比森会务股份有限公司董事、总裁

Mr. Leon Lv, Director, President, Shenzhen Absen Events INC.

AHF自16年前筚路蓝缕、始于广深,如今已经在粤港澳大湾区、沪宁杭长三角、京津冀首都经济圈以及国内主要文旅热点城市和区域成功搭建了酒店业、文旅及商业地产的交流机制和平台,感谢所有与会嘉宾、赞助支持机构,感谢所有合作伙伴、媒体及服务商,感谢所有来到AHF峰会的家人们。

展望未来,2022 AHF 亚洲酒店及旅游论坛年会暨第十七届中国酒店星光奖颁奖典礼将于2022年4月21-22日隆重开幕,期待与行业各界朋友一道,焕新万象,共启未来。

