江苏省政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见

（苏政办发〔2021〕101号） 各市、县（市、区）人民政府，省各委办厅局，省各直属单位： 为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号），解决好新市民、青年人等群体住房困难，经省人民政府同意，提出以下实施意见。 一、工作总体要求 （一）指导思想。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记对江苏工作重要指示精神，切实扛起“争当表率、争做示范、走在前列”重大使命，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，坚持以人民为中心，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，以美丽宜居城市建设为抓手，突出住房的民生属性，扩大保障性租赁住房供给，全力解决新市民、青年人住房困难，为实现住有所居作出贡献。 （二）目标任务。 “十四五”期间，全省新增保障性租赁住房供给50万套（间）以上，南京、苏州新增保障性租赁住房占新增住房供应总量的比例力争达到30%。以公租房、保障性租赁住房、共有产权住房为主体的住房保障体系基本完善，城市住房租赁市场结构性供给不足得到有效缓…