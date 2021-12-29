[世茂股份考虑出售自持商业、酒店，380亿年度目标或难完成_山东站_中华网] 为何会将物管业务出售给世茂服务？后续自持商业和酒店是否也考虑出售？年度目标完成情况如何？12月28日，上海 世茂股份 有限公司（简称“世茂股份”）就其前一天召开的关于业务调整事项的投资者说明会发布公告，回复了投资者的相关问题。据悉，世茂股份董事、总裁吴凌华，董事会秘书俞峰等公司管理人员参加了此次说明会。 “出售资金主要用于商业综合体开发、运营” 此前的12月13日，世茂股份曾宣布以约16.5亿元的代价出售旗下物业管理业务给关联方世茂服务。对于该出售事项，世茂股份在此次公告中回复称：“基于对当下市场环境的判断以及对未来行业发展的思考，公司管理层经深入研究后决定，利用当下整个行业发展格局发生重大变化的时间窗口，对公司原有的业务布局进行主动调整，将股份公司项下物业管理相关的业务转让给集团项下专注于物业管理服务的兄弟公司。通过这一业务规划的调整，一方面将有助于集团项下优势资源的整合，另一方面对世茂股份而言，未来也将凝心聚力，更加专注于商业综合体开发和运营以及商业轻资产业务航道的发展。” “本次交易价格16.5亿元，对…