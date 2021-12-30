冬日奇景都在这了 还藏着中国最后一个驯鹿部落旅行度假呼伦贝尔_新浪时尚_新浪网

文章来源：环球旅行 原标题：有一种冬天，叫呼伦贝尔 如果你见过呼伦贝尔：天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊的春；拥有一眼望不到边的绿和无数动人野花的夏；被涂上油画的色彩变成了金色草原的秋，那么也请一定不要错过它仿佛冰雪童话的冬。 呼伦贝尔的冬天，来得早 由于地理因素，呼伦贝尔的冬天来得总是很早，南方还艳阳高照，它就已经小雪飘洒。 呼伦贝尔的冬天，走得晚 对于喜欢玩雪的孩子来说，呼伦贝尔的雪绝对可满足你的所有幻想。 从11月到次年5月长达7个月的时间，可以供你打雪仗、坐雪橇、堆雪人，看万马奔腾、玩泼水成冰。 呼伦贝尔的冬天，最纯净 纯粹的白雪在天地间浩浩荡荡，铺天盖地的雪花飞扬曼舞，未曾沾染任何的色彩直击心灵。 呼伦贝尔的冬是中国最纯粹的冬，这里有你未曾见过的冬日奇景。 这里有林海雪原 茫茫雪原，巍巍兴安！灵动的白雪覆盖的白桦林如同梦幻般的童话世界，美的让人心醉。 这里有巨美的雾凇 呼伦贝尔的冬天，有比雾凇岛还美的雾凇，把人带进如诗如画的仙境。 这里有神奇不冻河 在严冬-30℃以下，河面上仍然雾气升腾，涓涓流水。 这里有呼伦贝尔大草原 冬天的大草原寂静又了无生气，但却比春夏秋更显的苍茫大气。…