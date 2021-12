春秋旅行社回应网传“公司休业停工”：文件和内容均不属实国内游旅游

12月29日晚间,上海春秋旅行社有限公司在微博发布声明,称今日有人以“上海春秋旅行社有限公司”的名义发布《关于上海春秋旅行社有限公司休业停工的通知》,该文件和内容均不属实。 截图来源:微博 上海春秋旅行社有限公司表示,公司在严峻的疫情之下,仍然顽强地坚持至今,国内游和本地游业务有序开展,并取得很多创新,得到市场的积极支持。目前疫情虽在多地散发,但公司依然有信心,并积极为元旦、春节假期旅游的安全和服务质量做认真准备。 “我们恳请大家不要继续再做谣言的传播者。同时,我司将依法追究谣言制造者的责任。”上海春秋旅行社这样表示。 天眼查APP数据显示,上海春秋旅行社有限公司成立于1982年2月22日,注册资本3000万人民币,主要经营范围为旅行社业务、摄影等。上海春秋国际旅行社(集团)有限公司对其100%持股。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and