就地过节先“火”酒店 虎年春节酒店预订已超2019年_凤凰网

元旦还未到，部分打工人和高校学生已开始筹划春节回家。在就地过节、就地过年的号召下，虎年春节先“火”酒店，去哪儿平台上，截至12月30日，2022年初一至初六的酒店预订量已超2019年同期（2019年预订2020年春节酒店），2021年最后一周的火车机票出票量比上周环比增长两成左右。 即使是“家门口”也有新玩法。去哪儿发布的2022年元旦及春节出游趋势报告显示，今年元旦，更多人开始探索家门口的“网红”打卡地，冲浪、滑雪、看冰川、泡温泉，成为最主流的玩耍方式。北京、成都的2022年元旦酒店预订量同比2021年增长达2倍，周边短途游需求比平日增长3倍以上。 另外，海南万宁、儋州，贵州荔波、凯里，内蒙乌兰察布、乌海，四川阿坝，云南普洱，等一批主题游目的地脱颖而出，迎来更多本省、邻省的游客前来打卡。 【春节已临近】 虎年春节酒店预订已超2019年同期，小众目的地春节出行机票预订量攀升 2022年春运将于1月17日开始，2月25日结束。1月3日是春运火车票的开售日，但在去哪儿平台上，春运的预订已开始。 去哪儿平台上，截至12月30日，2022年初一至初六的酒店预订量已超2019年同期，本周火车票、…