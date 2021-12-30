曾经一房难求、周末爆满的太子酒店，如今怎样了？住客评价：安静房难求梁耀辉酒店东莞市太子酒店_手机网易网

曾经一房难求、周末爆满的太子酒店，如今怎样了？住客评价：安静 2021-12-30 12:49:28 锵锵文史局 2014年2月10日， 东莞市 黄江镇江北路上的 太子酒店 灯火通明熠熠生辉，这一天是腊月二十二，再过几天就是新年了，到太子酒店洗浴的顾客也一天比一天多，众人都洋溢在回家过年的喜悦当中。 可是就在不远处的东莞市公安局中却是另外一番景象，上百套警服透露出的严肃气势蓄势待发，上百名警察整装待发，列队鸦雀无声，只有鞋子摩擦地面和枪械碰撞带来的声音 。 随着一声出发的命令下达，所有警察有条不紊地进入车辆，一辆接一辆的警笛声强势划破新年带来的喜悦，而他们今天的目标就是太子酒店。 如今的太子酒店人流萧条，有消费者曾说比之前安静了好多，要知道在七年前，这里可是一 房难求 的画面，每到周六周末都是爆满，那个腊月二十二到底发生了什么？如此大规模的警察出动在太子酒店发现了什么呢？ 01 太子酒店辉煌史 太子酒店的全名是“奥威斯太子酒店”，如今 酒店 的客流量越来越少，这里原来光是卡拉OK单间和酒吧舞厅就超过了一百多间，而且每个房间都特地备有特大床，沙发保险箱等。