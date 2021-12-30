什么是成都的幸福生活？

成都2021年12月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在历史的长河中，城市“幸福感”的程度有多深，人民美好生活的“成色”就有多足。什么是属于成都的幸福生活？是城市里充满烟火气的老街巷，是早餐肥肠粉的一勺香醋，也是运动健身后的一份减盐沙拉 — 幸福的成都是多元的，它离不开各行各业的贡献，更离不开各类品牌为城市幸福生活建造的责任心与执行力。

近日，《成都日报》和锦观新闻启动“2021成都幸福生活影响力”系列活动，聚焦与老百姓生活息息相关的行业，助推老百姓幸福美好生活满意度。凭借着持续创造具有品质感和吸引力的酱料产品，为成都幸福生活贡献力量，李锦记荣获“2021成都幸福生活影响力代表”荣誉。

引领健康饮食 创新推出薄盐系列新品

健康是幸福快乐的基础。社会发展和经济进步在带给人们丰富物质享受的同时，也在改变着人们的饮食起居和生活习惯。近年来，随着国民健康饮食观念的提升，人们更加重视健康、便捷的烹饪方式。因此，在消费者健康意识转变的驱动下，李锦记于近年相继推出薄盐醇味鲜、薄盐生抽等减盐酱油，引导消费者健康饮食。

2020年初，本着健康、绿色的消费理念，李锦记研发推出一款昵称为“小鲜瓶”的原酿本味鲜酱油。这款酱油不仅在选材用料上倡导健康，严选非转基因原粒黄豆为主要原材料，采用传统高盐稀态发酵工艺高标准制造的头道酱油，不添加防腐剂、色素、味精、香精、甜味剂。

今年，李锦记继续积极响应国家减油、减盐、减糖的“三减”号召，从减盐酱油开始进行技术革新，攻克减盐不减鲜的难关，成功将起家产品蚝油减盐30%，推出行业内首款薄盐蚝油。

不仅如此，李锦记还推出“一招胜”系列菜谱式酱料包，迎合新生代消费者需求，可以用一包料搞定一个菜品的所有调味，使得大家在家也能做出地道的鱼香肉丝、麻辣香锅、糖醋排骨、奥尔良烤翅和酸爽金汤肥牛等多种美味料理，为幸福生活增添“好味”。

助力共同富裕 十年如一日资助青年学厨

2021年2月，全国脱贫攻坚总结表彰大会举行，标志着我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。然而，脱贫并不是幸福生活的终点，它是起点，未来，共同富裕的幸福生活图景正在徐徐展开。

幸福是什么？共同富裕又是什么？也许，李锦记希望厨师项目能够给出答案。

2011年，秉承着“思利及人”的核心价值观和“发扬中华优秀饮食文化”的企业使命，李锦记集聚各方力量，推出“李锦记希望厨师”项目，每年在全国范围内公开招募有志从事中餐烹饪的青年，全额资助其入读国家正规职业高中中餐烹饪专业。为了帮助更多的四川青年，2013年，项目落地成都，在成都市财贸职业高级中学校设立“希望厨师成都班”，主要招录四川省内需要帮助的青年，并辐射中西部地区。

“学厨改变家庭的经济状况” — 这是很多李锦记希望厨师在报名项目时最初的梦想：他们多数出生在经济并不宽裕的家庭，在完成初中学业后，想学一门手艺减轻家庭负担，改善家庭状况……对于四川宜宾珙县的青年陶春松来说，他用了三年时间，通过“李锦记希望厨师”项目完成了最初的梦想。学成后，他返回家乡创业，立志传播家乡餐饮文化，带动乡亲共同实现幸福生活的愿景。

和陶春松一样，越来越多的四川青年因为李锦记希望厨师项目，走近了自己的梦想，习得一门手艺改善家庭。在奔向共同富裕的大浪潮中，“李锦记希望厨师”项目也为更多青年提供了实现幸福生活的可能。

李锦记中国企业事务总监赖洁珊女士介绍，2021年是“十四五”的开局之年，站在新的历史起点，李锦记将继续秉承“永远创业精神”，紧跟时代潮流，推出更多适应当下健康饮食的酱料产品，用更多美味的产品陪伴一代代人的幸福生活。同时，李锦记也将持续践行“思利及人、造福社会、共享成果”的核心价值观，与更多社会力量共同奋斗，助推更多群体实现共同富裕，过上幸福生活。

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