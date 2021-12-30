2022年要追求“旅游＋”更要探索“＋旅游”

（张广文/ 采访报道）2022年即将到来，随着接种新冠疫苗的人群继续扩大，经济重启持续推进，人们出行欲望越来越强烈。展望未来，多家旅行社业者认为，旅游行业需要保持乐观积极的态度，即使面对依然充满不确定性的未来，接下来可在追求“旅游＋”的基础之上，进一步探索“＋旅游”。 亚澳营销策划有限公司首席执行官Edward Chen认为，出行将加剧变成生活方式的一环，而在出行的过程中学习，不管是旅游度假、商务出差或探亲访友，都将有更强烈的自我意识。也就是说，单纯的旅游目的会有天翻地覆的变化，旅客将展现不再一昧追求单一目的的旅游行为。例如，旅客会把握旅途过程中，开拓视野、更加沉浸当地、体验当地文化的机会。基于此，未来多功能与多目的性的旅游会出现，甚至成为主流，同时，旅客对旅游的动机会更丰富，而且对旅游服务的期待也会更高。 面对游客多种多样的需求，广之旅市场推广总部副总经理李晓健说明，“旅游+”和“+旅游”是两种不同产品形态，也是两种不同的服务需求。当中，“旅游+”的产品形态，呈现出来的更多是主题产品；旅游除了是让游客从熟悉的地方去到不熟悉的地方；离开熟悉的生活，过别人熟悉的生活以外，还可以是一个广阔…