原标题：九寨沟县应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部通告 当前国内疫情呈现多点散发、局部暴发态势，西安疫情仍处于发展阶段，已外溢多地，加之2022年元旦、春节将至，人员流动带来的输入性、聚集性风险增加，我县“外防输入”任务更加艰巨，为做好“两节”期间疫情防控工作，保障全县人民群众生命健康安全，现将有关事宜通告如下。 一、持续压实“四方”责任。 全面压实属地、部门、单位、个人的四方责任，始终保持激活状态。各乡镇要严格落实社区（村）网格化管理，做好入（返）县人员的排查、追踪、登记、报告及健康监测全覆盖工作，做到不漏一人；各行业主管部门要切实履行督查、监管责任，督促本行业落实防控措施；机关、企事业单位要适时完善疫情防控工作方案，落实专人负责，督促职工树立外出、返回均报备意识，严格遵守各项疫情防控规定；个人要履行疫情防控义务，入境及有中高风险地区旅居史人员（包括有新发疫情但未明确为中高风险地区的地、市、区、县）、健康码“红黄码”人员要第一时间主动报备社区、村委会、入住酒店，积极配合落实核酸检测、隔离管控、居家健康监测等防控措施。 二、减少非必要的流动。 持续关注全国疫情发展变化、中高风险地区调整…