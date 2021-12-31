山东平原：平安冬季“枫”景这边独好-新华网山东频道

践行“枫桥”经验，创建冬季平安。入冬以来，山东省平原县公安局坊子派出所紧扣机关自身建设和“我为群众办实事”这两条主线，在学习和发扬新时代“枫桥经验”过程中，积极探索社会治理新模式，整合多方力量，全面守护辖区平安前沿阵地，切实做到“矛盾不上交，平安不出事，服务不缺位。”为辖区群众打造出一幅幅平安和谐的好“枫”景。 “枫情”调解 矛盾不上交 坊子派出所组建了由民警、警务助理、村支部等组建“和事佬”队伍，把矛盾纠纷化解过程转化为尊重民意、化解民忧、维护民利的过程。对邻里纠纷、打架斗殴等不稳定因素进行及时调处，层层化解，确保“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。 “群众反映的问题可能只是小事，但事关百姓的事对我们来说却是大事，如果没有及时排查化解矛盾纠纷，就可能因为愤气积累，矛盾加剧而形成很大的安全隐患。最大限度把矛盾化解在萌芽状态，是我们的工作理念，更是我们的工作目标。”坊子派出所所长姚强如是说。入冬以来，坊子派出所已累计调处辖区纠纷矛盾35起，调处成功率达到96%以上。 “枫力”管控 平安不出事 坊子派出所组织民警积极开展冬季治安清查整治，对辖区公共场所、旅馆、饭店、出租房屋、建筑工地等…