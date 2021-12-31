携程:持续推进乡村振兴计划,成功完成阶段性目标

【品橙旅游】12月31日，又一座携程度假农庄成功落地河南。自今年7月推出第一家高端乡村民宿以来，携程已经完成了8家度假农庄的建设。 今年3月，携程积极响应“十四五规划”，将“旅游乡村振兴”提升至公司战略层面，推出了以携程度假农庄为核心的一系列乡村振兴计划。按照规划，到2025年，携程将累计打造10家标杆性质的乡村度假农庄，规模化赋能100家乡村度假农庄。 一年打造8家高端度假农庄，持续补齐乡村住宿短板 以携程度假农庄为代表，乡村民宿的形态正在发生快速的变化。 丰富的自然景观资源，高质量的硬件设施与服务，是这些高端乡村民宿的共同特点。譬如携程度假农庄河南林州石板岩店，落在太行山东麓的石板岩镇，不仅地理位置优越，高铁五小时可达京、津、沪、宁、汉等城市，还毗邻国家5A级旅游区——太行山大峡谷，拥有桃花谷，王相岩，仙霞谷瀑布，太行天路，百里画廊等众多景观。 12月中开业的江西第一家携程度假农庄（江西丫山云野驿联营店）、携程度假农庄（南昌美集竹隐联营店）则分别位于大余丫山旅游度假区海拔808米丫山之巅，以及梅岭国家森林公园九龙溪田园综合体核心区，是感受乡俗文化，非物质文化遗产，体验生态野奢度假，…