巴黎2021年12月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年12月，法国著名媒体《大学生报》l’Etudiant发布了备受法国大学生推崇的2022年全法最佳高商排名。由里尔高商和尼斯高商合并而来的SKEMA商学院，作为法国商学院合并成功的模范，连续第3年在该项排名中高居全法第5，稳居法国商学院第一梯队。

在该排名中，《大学生报》主要从学术卓越、校企关系和国际化程度3个维度，对全法商学院进行了全面的考察。在这3个维度上，SKEMA分别获得了22分、22分、24分，总分高达68分（满分75分），与第4名仅1分之遥。而在多个小项评分中，SKEMA商学院均有上佳表现：

学生海外学习时长：全法第1

国际化程度：全法第2

毕业3年后薪资达到51000欧元，跻身全法商学院第一梯队

SKEMA商学院在国际化上的出色表现，离不开SKEMA多元文化的发展策略。仅仅在硕士项目中，就有来自81个国家的教师和学生，其中国际教授占比高达60%。此外，学校与全球140多所知名院校及机构展开学术合作，为学生提供在全球各地的交流机会，帮助他们拓展视野，学业有成。



SKEMA商学院的每个校区，都是SKEMA学生们的家园， 图为SKEMA大巴黎校区一角

《大学生报》还特别肯定了SKEMA的关键优势：在全球5大洲已建有7大校区，并在筹备位于印度、俄罗斯和澳大利亚的新校区，为学生提供独一无二的流动学习模式和丰富学习体验。

此前，在知名法媒《巴黎人报》Le Parisien发布的2021法国商学院排名中，SKEMA亦高居全法第5。SKEMA在《大学生报》再次跻身法国高商前5之列，代表着法国各界对SKEMA商学院的全面认可。

作为全球最大的、真正的国际化商学院之一，SKEMA商学院拥有来自120个国家的9500名在校生和遍布全球145个国家的5万名校友，旨在通过其专业的研究、超过70个教学项目、遍布5大洲的国际多校区架构，培育21世纪组织所需的全球知识经济人才。学校师资力量雄厚，拥有国际化、创新与数字化3大学部及180名学术教授。科研部门开设5大研究中心，覆盖管理学方方面面。人工智能也是SKEMA的重点发展战略，学校已在加拿大蒙特利尔建立SKEMA全球增强智能实验室，以及其新的研发中心SKEMA量子研究室。SKEMA全球创业中心是SKEMA的又一创新举措，在全球范围内为学生提供孵化加速服务，目前已累计孵化超过250个项目。

SKEMA不仅是全球极少数同时获得有“商学院皇冠认证”之称的欧洲管理发展基金会EQUIS、EFMD EMBA及国际精英商学院协会AACSB三大权威认证的顶级商学院之一，还是法国五所顶尖高等商学院联考SAI五校联考成员之一，法国精英商校联盟 CGE 成员，获得法国国家认证、法国国家职业资格RNCP认证、法国精英商校联盟CGE认证，中国、美国、巴西等多国教育部权威认可。

SKEMA连续第3年稳居《大学生报》法国商学院排名前五 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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