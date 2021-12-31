大连2021年12月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着治疗技术的提高，肿瘤患者的生存率得到显著提升；但与此同时，据《ESC 2016癌症治疗与心血管毒性立场声明》显示，药物及其他肿瘤治疗手段会引起心脏毒性的发生，生存期较长的肿瘤患者因药物相关心脏毒性导致的死亡风险已经超过了癌症复发风险，心血管疾病成为了癌症患者主要死因之一。因此，全面科学地了解肿瘤与心血管疾病之间的关系，提前预知疾病风险、及时调整治疗方案和进行心血管的保护，是临床医生迫切所需。在此背景下，西门子医疗与包括大连医科大学附属第一医院在内的多家医院携手启动肿瘤患者心脏毒性多中心临床研究。该项目将针对乳腺癌患者肿瘤化疗引起的心脏疾病，深入开展基础研究、临床转化、多中心研究，最终有望形成对临床实践具有指导意义的肿瘤心脏学诊断、检查和治疗的指南和共识，帮助患者进行肿瘤心血管疾病的临床管理。



肿瘤心脏毒性多中心研究正式启动

目前，肿瘤患者心血管毒性的检查手段主要包括心脏超声及心脏标志物。然而，心脏超声检查操作相对复杂，在肿瘤专科医院尚未大规模推广；常规心脏标志物检测操作简便，但缺乏专门针对肿瘤患者心脏疾病的特异性参考阈值，难以为临床提供切实依据。此次启动的肿瘤患者心脏毒性多中心临床研究将汇聚来自全国六家医院的20多位知名专家团队，旨在揭示高敏肌钙蛋白I与BNP及其变化与乳腺癌患者心脏毒性发生的相关性及预测能力，弥补肿瘤患者心脏生物标记物领域询证医学研究的空白。

该项目的主要研究者之一、大连医科大学附属第一医院夏云龙教授表示：“此次启动的肿瘤患者心脏毒性多中心临床研究，将为国内肿瘤心脏病学的发展提供更加坚实的循证医学基础，为肿瘤患者心脏疾病的临床诊疗提供有力的支撑。期待通过该项目，进一步揭示特定心脏标志物与肿瘤患者心脏毒性之间的关系，最终助力精准医学在肿瘤心血管疾病领域的临床转化，造福更多肿瘤患者。”

西门子医疗提供从体外诊断到体内诊断全面的心血管疾病诊断方案，尤其是体外诊断里面的心脏标志物，在行业内以快、准、全而著称，不仅同时提供BNP和NT-proBNP检测，还即将推出第三代高敏肌钙蛋白I，并且检测时间仅需10分钟，大大地提升了临床对于患者的疾病管理水平。

西门子医疗大中华区副总裁、诊断系统负责人郭奕明女士表示：“我们很荣幸与众多专家一道，共同为肿瘤心脏疾病的精准诊疗做探索性、开拓性的工作。西门子医疗在心脏标志物方面拥有全面的产品组合，能够帮助临床系统地开展心脏疾病的诊断和管理。我们也期待各方团结协作，通过这一项目的实施进一步为癌症患者的心脏病诊疗提供科学可靠的证据，使更多癌症患者早日获益。”

此次肿瘤患者心脏毒性多中心临床研究由大连医科大学附属第一医院夏云龙教授、刘基巍教授与西门子医疗共同牵头，并联合天津市肿瘤医院、浙江省肿瘤医院、中国医科大学附属第一医院、重庆大学附属肿瘤医院、上海交通大学附属第九医院黄浦分院等多家单位共同参与。未来两到三年，该项目将以心脏标志物与肿瘤患者心脏疾病的关系为主要研究终点，全面、系统地评价蒽环类序贯单抗类药物治疗的乳腺癌患者的心脏毒性，明确指标变化及参考阈值，为提高患者预后提供高质量临床证据。

关于西门子医疗

西门子医疗（法兰克福证券交易所代码：SHL）正在塑造医疗行业的未来。总部位于德国埃尔朗根的西门子医疗是领先的医疗科技公司，致力于通过其区域公司为全球医疗服务提供者提供支持，帮助他们在各自领域推进精准医疗、转变诊疗模式、改善患者体验和实现数字化医疗，全方位帮助其提升价值。西门子医疗不断开发产品和服务组合，包括基于人工智能的应用和数字化产品，在新一代医疗技术发展中发挥日益重要作用。这些新应用将进一步夯实公司在体外诊断、影像引导治疗、体内诊断和新型癌症诊疗等领域的基础。同时，西门子医疗提供广泛的服务和解决方案，助力医疗服务提供者提升能力，为患者提供高质高效服务。2021财年（截至2021年9月30日），西门子医疗的总营收为180亿欧元，调整后息税前利润额为31亿欧元。西门子医疗在全球范围内拥有大约66,000名员工。

欲了解更多信息，请访问西门子医疗官方网站：www.siemens-healthineers.com

肿瘤心脏毒性多中心大规模研究正式启动，西门子医疗携手多家医院探索精准诊疗新模式 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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