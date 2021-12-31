计划2022年秋季招生入学

深圳2021年12月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 英国坎特伯雷国王学校在深圳前海桂湾片区成立的海外第一所中小学分校（下称KSS前海校区）将于2022年1月15日在恒裕前海金融中心举行信息分享会。届时，英国驻广州总领事Jo Hawley女士、英国国王学校直派校长Geoff Cocksworth先生、恒裕资本主席Justin Kung先生、前海校区中小学校长Dr. Gary Zhou将出席此次分享会，共同见证KSS前海校区的历史性时刻。

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分享会上，前海校区中小学校长Dr. Gary Zhou将会公布学校的招生计划并向与会者介绍校区的课程体系。KSS前海校区将为6-18岁的孩子提供优质国际教育，并在2022年秋季招生入学。

新建立的KSS前海校区包含小学部和中学部两个学段。

其中，1-8年级沿用成熟的国际课程-剑桥课程体系。同时，注重加强中文以及中国历史文化等课程的融合，使学生在接受系统国际课程培养的同时，也能够不断汲取中华文化的养分，全面提升其跨文化能力。

9年级开始则进行IGCSE和A-Level课程学习，为成功申读世界名校做准备。值得一提的是，KSS前海校区将遴选拔尖学生，提供到英国学校本部就读的机会，这也是前海校区区别于其他分校的显著特色之一。

英国坎特伯雷国王学校，始建于公元597年，是英国乃至世界历史最悠久的学校之一。这所学校以超凡的学术质量和课外活动称著，学校每年有99%以上的毕业生进入世界名牌大学，牛津和剑桥的录取率平均超过20%，优异的教学质量使得它成为众多菁英家庭心之所向的名校。

2019年国王幼儿园在南山区成功创办，开办两年学生已超过200名，是一所孩子喜欢、家长认可的国际化双语幼儿园。此次前海校区的开放，将覆盖幼儿园到高中完整的学段，让孩子更多地受益于国际水平的教育，助力其开启更加精彩的人生。

而此次举行的前海中小学校区信息分享会将会是一场多样化教育路径探索的前奏，会上分享的课程体系以及教育理念，也会帮助更多对国际教育感兴趣的家庭明确孩子的教育方向。

坎特伯雷国王学校前海中小学校区将举行信息分享会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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