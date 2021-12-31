[携程：元旦假期周边游将成主流 主题乐园预订量同比增长94% _ 东方财富网] [携程：元旦假期周边游将成主流 主题乐园预订量同比增长94% _ 东方财富网] 携程 最新发布的元旦假期出游报告显示，2021年12月以来，预订元旦假期出行的订单中，省内游、周边游占比超半数。在周边出行订单中，汽车票预订量同比2020年增长63%，用车预订量增长28%。 携程 数据显示，2021年12月以来，国内主题乐园元旦假期预订量同比2020年增长94%。其中，来自周边的游客群体占比达46%。主题乐园的大热也带动了乐园附近酒店销量增长。例如，进入12月以来，北京环球度假区商圈5公里内的酒店订单量显著提升，最高周增幅达160%。 在预订元旦假期赴主题乐园的游客中，亲子群体占据26%。90后、00后占比56%，80后占比33%。 报告还显示，2021年12月以来，元旦假期赴周边游的用户中，前往温泉类景区的人次同比去年增长40%。 携程 酒店方面的数据显示，本地出游中，泡温泉成为人们首选的度假方式，温泉胜地附近的酒店预订量份额占比预计将达到10%，同比增长160%。 在冬奥气氛加持下，冰雪游热度持续上升。20…