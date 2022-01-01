枣庄市山亭区区委书记王德海调研全区疫情防控工作

齐鲁网·闪电新闻1月1日讯 1月1日，枣庄市山亭区区委书记王德海现场调研全区疫情防控工作。 王德海先后深入到锦绣花园小区、徐庄卫生室、百姓大药房、葫芦套景区、远大物资储备库、物联生活超市、东西鲁棚改三期工地等现场进行调研，实地了解外来人员排查、疫情防控哨点场所和景区、商超、建筑工地等工作落实情况。 王德海指出，当前疫情防控形势依然严峻，德尔塔病毒、奥密克戎病毒的传播速度和致病率都比较强，危重症患者的比例更高，对公共卫生安全带来很大挑战。全球新增病例屡创新高，国内多点疫情此起彼伏、多点散发。全区上下必须高度重视，把疫情防控作为当务之急、重中之重来抓，压实责任，细化措施，堵塞漏洞，严格督导调度。 王德海强调，要重点把握“五项原则”。一是聚焦“防”，要御病毒于区域之外，严密筑牢防线，严防病毒输入。宣传工作要突出重点，有的放矢，通过微信公众号、致市民一封信等形式，加大对疫情防控知识、返山人员登记报备等内容的宣传，确保家喻户晓、人尽皆知。做好宣教引导，市民主动报备。发挥公安作用，加大对相关数据的精准甄别、及时推送。同时严实排查，确保不漏一人。严格执行核酸检测要求，实行例行检查和随机抽查相结合，确…