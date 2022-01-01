云南香格里拉急寻风险人员：一密接者曾先后在昆明、大理等地多处场所活动大理白族自治州医院酒店

原标题：云南香格里拉急寻风险人员：一密接者曾先后在昆明、大理等地多处场所活动 据香格里拉网站消息，香格里拉市应对疫情工作领导小组指挥部办公室发布关于紧急寻找风险人员的通告。 12月31日上午09：21时，香格里拉市疾控中心接到香格里拉一市民主动报备涉疫情况，市疾控中心立即上报相关情况并开展流行病学调查工作。09：54时，迪庆州疫情防控指挥部接到有关部门协查信息，确认该人员于12月23日11：46时在昆明医科大学第一附属医院呈贡医院食堂斜坡处与昆明呈贡报告的新冠肺炎确诊病例有交集。根据《新冠肺炎疫情防控方案（第八版）》，经香格里拉市疾控中心流行病学调查，判定该人员为阳性病例的密切接触者，随即使用负压救护车将该密切接触者闭环转运至香格里拉市集中隔离点进行医学隔离观察，目前体温正常，核酸检测结果阴性。该密切接触者于12月23日-31日期间先后在昆明、大理等地多处场所活动，在此期间与该密切接触者有时空交集的人员存在风险。现将该密切接触者在相关公共场所活动情况公布如下： 2021年12月23日11：46在昆明医科大学第一附属医院呈贡医院食堂（回族食堂）斜坡处与昆明呈贡报告的新冠肺炎确诊病例有交集…