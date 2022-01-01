[浙江：恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务浙江省机票_新浪科技_新浪网] 原标题：浙江：恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 中新网杭州12月31日电 (王题题)12月31日，在浙江省第九十八场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，谈及跨省游时，浙江省文化和旅游厅副厅长叶菁表示，随着绍兴市中风险地区清零，浙江全省已无中高风险地区，因此，该省旅行社及在线旅游企业可以恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。但对居民个人出游，建议以省内游、近郊游等为主。 此前，受疫情影响，浙江于12月8日暂停该省旅行社及在线旅游企业可以恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。如今，浙江全省已无中高风险地区，可按照有关规定恢复跨省旅游经营活动。 杭州西湖的湖畔雪霁。 马立群 摄 随着元旦、春节的“双节”临近，叶菁也提醒打算在“双节”出游的民众，出行前一定要密切关注旅游目的地，特别是热门景区发布的旅游预约限流和防疫公告，旅游行程中自觉遵守疫情防控规定，加强自我保护，并提前通过预约、错峰参观和游览。 此外，为了满足民众“双节”期间的文化需求，近日，浙江省文化和旅游厅印发通知，就做好元旦、春节期间疫情防控…