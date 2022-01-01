上海康莱德酒店璀璨启幕

上海康莱德酒店亮相亚洲魅力之都，演绎现代奢华新风尚

中国上海和美国弗吉尼亚州麦克莱恩2022年1月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 希尔顿 (NYSE: HLT)于今日宣布上海康莱德酒店正式启幕。酒店位于上海核心商圈人民广场，毗邻多个备受青睐的旅游及商业地标。作为上海首家康莱德酒店，此次开业不仅使希尔顿旗下奢华品牌在中国得到进一步拓展，同时也见证了希尔顿与业主方世茂酒店管理集团的第二个十年合作亮丽启程。

希尔顿大中华区及蒙古总裁钱进先生表示：“在这辞旧迎新之际，我们将康莱德酒店及度假村带入上海这一中国标志性城市，不仅对希尔顿奢华酒店品牌的发展意义深远，也标志着希尔顿在中国2025年千家酒店战略征程中的又一里程碑。我们坚信上海康莱德酒店将成为一颗耀眼之星，它融贯中西、启迪灵感的设计及个性化服务，将为全球旅行者提供灵动的奢华体验。”



希尔顿大中华区及蒙古总裁钱进致辞

上海世茂酒店管理有限公司董事长兼总裁、世茂喜达酒店集团总裁唐鸣先生表示：“上海康莱德酒店是世茂酒店与希尔顿合作的第十一家酒店，也是继成功合作厦门康莱德酒店后的第二家康莱德酒店，这一新篇章也将进一步展现世茂酒店深耕申城之洞察力与魄力。未来，我们将继续与希尔顿共同布局，树立奢华酒店高质量、可持续发展的行业标杆，不断满足全球旅行者日益更迭的体验需求。”

高66层的上海康莱德酒店作为上海浦西地区标志性的摩天大楼，耸立于沪上知名的南京东路商业街。酒店紧邻地铁枢纽，与文化地标上海博物馆、上海大剧院等咫尺之遥，信步可达外滩、新天地、豫园等城市名片。

康莱德酒店及度假村全球负责人兼希尔顿亚太区奢华与生活方式品牌副总裁施罗德（Nils-Arne Schroeder）先生表示：“康莱德在中国发展势头迅猛，分布于北京、香港、广州、杭州等多个重量级城市，仅在一个月前，康莱德刚落子风景如画的九寨沟，紧接着于今日来到国际大都市上海。上海康莱德酒店不仅在设计中体现了对这座城市经典的镌刻，也通过品牌标志性的富有启迪的服务，成为宾客开启这座魅力城市之旅的起点。”



上海康莱德酒店启幕仪式

入住体验

上海康莱德酒店的装饰风格蕴含着东方传统文化精髓，同时将大气的设计元素糅合其中并加以摩登演绎。728间豪华客房包括60间宽敞的套房，均具东方灵感设计风韵，雅致时尚。每间客房设有全景落地窗，宾客可欣赏到人民公园的美景，在闹市中独享一份宁静，或俯瞰繁华的南京路步行街，沉浸于夜晚的灯火阑珊。位于高楼层的客房可眺望曼妙的黄浦江景致，在璀璨夜色中享受静谧休憩时光。酒店还设有54套联通房，满足团体或家庭出行等多元化的用房需求。

入住行政楼层客房以及套房的宾客可享受44层行政酒廊礼遇，以及个性化的入住体验。位于63层的总统套房，可俯瞰上海标志性的广阔天际线，巴洛克设计风格和中国传统元素融合地恰到好处。总统套房备有设施齐全的厨房及餐厅，主卧设有步入式衣帽间，并配有豪华浴室供宾客享用按摩浴缸和私人桑拿。且喧嚣，且静谧，彷如置身城市绿洲，纵享隐逸繁华。

酒店客房备有欧洲奢华品牌柏芮朵（BYREDO）沐浴用品，馥郁的香型以及现代感的设计，给予宾客精致的洗护感受，不可填充的瓶身为宾客提供了对产品完整性的可靠保证，同时又减少了酒店一次性塑料品的使用。

舒适完善的康乐设施

酒店设有室内恒温泳池，以及自然采光的健身中心，宾客可在此使用多种有氧、力量和举重训练设备。同时，酒店还提供桑拿及蒸汽浴室等设施，令宾客在入住期间身心愉悦，保持活力。

融合传统与现代美食精粹，打造启迪灵感的用餐体验

上海康莱德酒店拥有5个风格迥异的餐厅及酒吧，设计兼具地道文化与当代艺术特色，为宾客呈现精致多样的创意用餐体验。让味蕾成为宾客的向导，踏上美食的灵感体验之旅。

铜餐厅是一家充满活力的现代法式小酒馆。运用精湛的烹调方式，在早餐、午餐、下午茶及晚餐时段，以简约纯粹的美食美酒，诠释欧洲餐饮的经典魅力。

旨在呈现中式菜肴精粹的尚呈中餐厅秉承传统为尊的同时也致力创新。无论是博大精深的粤菜，或是地道的海派美食，专业的大厨团队以其细致考究的匠心，为美食鉴赏家们带来多款深受欢迎的经典菜式、时令菜单及当地特色美食。中餐厅设有多个私人包间，是家庭或私密聚餐的理想之选。

十一弄全日制餐厅灵感来源于老上海海派文化。餐厅以上海地道美食为亮点，巧妙融合东西方特色美馔，提供当季自助餐及零点餐饮，为宾客炮制不拘一格的现代美食体验。

专注于地中海风味，欧赛朵地中海餐厅及酒吧以传统烧烤烹饪为亮点。宾客可在富有现代田园风情的餐厅或户外露台中，惬享地中海当季特色美食。

沪吧位于酒店65层，宾客可在摩登复古的氛围中，俯瞰人民广场及黄浦江美景，悠然享受精致下午茶；抑或是在夜晚，与三五知己一品多款特调鸡尾酒，欢度难忘时光。

个性化定制的会议及活动空间

康莱德宴会厅及酒店多功能厅位于酒店9楼，总面积近2,500平方米，均为无柱式设计。会场皆为自然采光，坐享市区人文景观，是举办各类会议、精彩庆典和定制活动的理想场所。灵活的场地空间包括864平方米的宴会厅，可容纳600名宾客，也可分隔为4个独立的多功能厅；13间会议室可满足宾客多样化的会议需求；位于64层的沪天阁和沪工坊，除了坐拥标志性的城市天际线，更是举办多种格调活动的不二之选。所有活动空间均配备先进的视听和技术设备，可根据会议组织者的需求灵活布置。酒店的宴会销售及服务团队随时恭候，为宾客悉心策划定制活动及餐饮服务。

灵感婚宴场地 臻藏浪漫时刻

从创意灵活的婚礼场地、时髦的餐厅、或是露台空间，上海康莱德酒店专业的团队全程提供一站式的个性化服务，悉心策划每一处细节。在这个象征上海过去与未来的地点，无论是奢华的西式婚礼或是典雅的中式婚宴，都将为新人们镌刻人生的高光时刻。

Hilton CleanStay 希尔顿清洁无忧住

上海康莱德酒店也使用了希尔顿集团与利洁时集团合作的Hilton CleanStay “希尔顿清洁无忧住”，在疫情新常态下，进一步守护宾客的入住体验。从预订入住，到退房离店，酒店在前台、电梯间、客房、餐厅和健身中心、酒店车辆等空间进行全程深度清洁。

为庆祝上海康莱德酒店璀璨启幕，2022年1月1日起至2022年4月30日，希尔顿荣誉客会会员通过希尔顿官方网站及希尔顿荣誉客会小程序预订客房并使用“开业特惠85折”价格入住，每晚可额外获得5,000希尔顿荣誉客会积分。

上海康莱德酒店位于中国上海市南京东路789号，邮编200001。如需了解更多信息或预订酒店，敬请访问conrad.hilton.com.cn/shanghai。

上海康莱德酒店璀璨启幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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