纽约2022年1月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 彩色星球科技（纳斯达克代码：cscw以下简称：彩星科技），宣布旗下明星互动平台【彩色世界】APP体育板块将于2022年1月1日正式上线世界足球名匠大卫·比利亚·桑切斯（以下简称：比利亚）在线足球课程，比利亚将通过平台传授他在球坛上所积累的优秀经验，同时希望更多的人能够通过【彩色世界】了解他，了解足球的无限魅力。

彩星科技为了能够带来最高质量的线上课程，让旗下【彩色世界】APP真正成为高质量、高口碑的明星互动平台，在今年8月份正式宣布牵手世界级球星比利亚，并在10月份携团队赶赴西班牙，录制精良课程，通过2个月的精心制作和准备正式于新年伊始上线。而比利亚作为首次担任线上明星导师，也是极其看重此次课程录制，在录制期间，他本人不仅十分配合彩色团队的录制，详细讲解课程内容，同时他也带领青年队队员一起现场模拟各类足球技巧，带来生动讲解，比利亚对于足球的热爱与敬业让现场工作人员十分钦佩，比利亚表示“通过网络第一次分享对于足球方面的知识，我感到很新奇也很高兴，我希望我能够非常生动的展示出我在足球方面每一个技巧，即使无法亲身近距离感受，也尽最大程度的让大家感受最为实用的细节动作。”

彩星科技CEO Lucas Capetian爵士表示“在利比亚身上我看到了他对于足球的执着和热爱，更感受到他的敬业态度，我们【彩色世界】是要在将来成为全球化内容最全、板块最为专业的明星互动平台，所以不仅我们所签约的明星导师要在各自板块是最为顶尖专业的，同时我们所带来的内容也是独一无二的。我们相信随着课程上线后，我们的会员用户会继续大幅增加，同时也会激发我们其他相关业务板块的盈利。”

目前，【彩色世界】平台的明星课程内容已经涵盖体育、音乐、影视、器乐等相关板块，此外与之相关的大型演出、文创产品也是公司获取盈利点的主要组成部分，对于入驻的明星导师，未来【彩色世界】也将作为元宇宙为核心的平台，为这些明星打造虚拟人物以相关产品，搭建各类虚拟空间和场景，让平台会员能够体验到更加丰富多彩的彩色生活。

国际球星比利亚“彩色”课程1月1日正式上线，巨星在线体验足球魅力 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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