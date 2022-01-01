[携程，旅游行业复苏下的成长之王-美股-金融界] 敲黑板： 携程集团全球用户表现出持续增长，展现出公司稳健的增长战略。 随着携程开始提高某些服务的价格和佣金，相信未来的营收和现金流将加速增长； 强劲且出色的资产负债表让携程度过了新一波的新冠病毒变异浪潮，提振携程的长期投资价值前景。 2021年第三季度，携程集体整体营收53亿元，经调整EBITDA（税息折旧摊销前利润）为5.37亿元，经调整EBITDA利润率为10%。其中住宿预订收入22亿元，交通票务收入18亿元，旅游度假收入3.92亿元，商旅管理收入3.38亿元。 可以说，即使遭遇了新冠病毒变异浪潮道指夏季旅行的中断，但携程依旧实现了富有弹性的业绩。而对于全世界的旅行者及长期飞行的人来说，这个全球拥有超四亿用户的世界上最大的在线旅行预订公司，在疫情期间一直被列为最便宜的预订网站之一。 何况这份最新的业绩数据也给予了支撑。虽然说携程的业绩未能达到华尔街预计的每股收益，但疫情之下携程依旧连续几个季度实现或者超过的营收预期。而这更说明携程的业绩正在向多元化发展。 在过去的两年中，客户保留一直是企业需要面对的难题，而对于旅游行业来说，客户保留…