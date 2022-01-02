好了伤疤忘了疼？刚被救回中国人又去了，国家表示：费用自己承担巴厘岛中国游客火山火山喷发旅游

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 随着我国经济的不断提升，中国人的生活也得到了很大的改善，有些国人便想起了去外国旅游，感受一下国外的异国风情。中国游客的数量，位居世界第一。国人最理想的旅游胜地，就属巴厘岛了，这里的风景举世闻名，每一个结婚的新人都把巴厘岛作为度蜜月的绝佳胜地。 巴厘岛不仅拥有美丽的海滩，蔚蓝的天空，还有非常有名的情人悬崖。作为旅游度假的胜地，游乐项目更是不计其数，去过巴厘岛的人都是回味无穷流连忘返。但是，大自然的规则就是越美的地方，越危险。这里有一座非常有名的活火山，海拔3200米，处于巴厘岛东部，随时，都有可能喷发。 巴厘岛阿贡火山喷发会造成非常严重的环境污染，火山浪都能达到1万米高，释放的火山灰更是弥漫整个巴厘岛，火山熔岩能够摧毁无数的村庄和森林，据统计火山的喷发，已经造成了1600多人失去生命，9万多人没有了家园。 曾经中国游客去巴厘岛旅游，刚好遇到火山喷发，国家立即做出了应急措施，将2万中国游客安全带回祖国，这些年相关部分呼吁大家，尽量不要前往巴厘岛，火山处在活跃期，随时喷发。但是有些国人就是不听话，可能就是仗着国家不会不管他们的态度，一些中国游…