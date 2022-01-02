文化和旅游部：元旦假期全国旅游市场平稳 花溪非遗苗绣旅游部旅游_手机网易网

根据文化和旅游部数据中心统计，今年元旦假期，全国旅游市场以短途游、城市周边游为主要出游方向，各地景区景点在做好疫情防控不放松的同时，开展了一系列主题活动，让游客在丰富的体验中喜迎新年。 精彩弹幕，尽在客户端  随着北京冬奥会的临近，各地掀起了全民冬季运动的热潮。在贵阳市花溪区的非遗集市上，20名花溪苗绣技艺传承人与30名来自市区的青少年用自己的一针一线绣制了以“秀美花溪迎冬奥，非遗苗绣添华章”为主题的十米长卷，将传统技艺代代相传。 贵州省贵阳市花溪苗绣国家级传承人 王启萍： 从古至今用的颜色就是红色，白色打底，白线红黄绿，主要的就是这几种颜色，这个灰色是从深到浅，配上这个颜色特别好看。 贵州省贵阳市花溪苗绣市级传承人 顾伟伟： 我们运用花溪苗绣非遗技艺，绣制了一幅十米长卷，为即将到来的北京冬奥加油喝彩。 在严格执行疫情防控要求下，黑龙江伊春冰雪文创园里，由当地18名林业工人打造以“激情冬奥”为主题的雪雕群恢宏壮观，来自省内外的游客被独特的冰雕雪雕吸引，纷纷拿出手机拍照留念。 游客 李妍： 非常喜欢这个景观，助力我们的冬奥会。 文化和旅游部提醒游客，出发前要提前查询旅游景区开放、门票预…