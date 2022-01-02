山东耗资6亿的城堡，曾6000万租给《西虹市首富》，今却略显荒凉蓬莱酒店

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 愿你我可以带着最微薄的行李和最丰盛的自己在世间流浪 齐鲁大地有着数千年的历史沧桑，也有着许多神奇独特的景观。所以山东的知名度相当高。尤其是济南，青岛，烟台等沿海的一些城市。烟台因为有蓬莱的存在，让更多的游客认识到烟台这座城市。其实，蓬莱除了“仙”之外，还有一个特色便是“融”。在蓬莱的烟蓬旅游观光大道的旁边，有一座巴洛克风格为主的欧式古堡，便是这个“融”的代表。 文成城堡便是今天的主角。其实这座城堡是一座近现代的产物，存在年限不足50年，但却展现了欧洲建筑的传统艺术的精髓，也展现了独一无二的贵族气息。城堡不仅从外部的建筑上给人以富丽堂皇之感，在其周围还有许多游玩的设施，让游客做一回欧洲贵族。 建筑虽新，但艺术和城堡中的内饰皆为古朴，比如有17,18世纪的古典家具，水晶灯，雕刻，油画等等。也因此让文成城堡充满了艺术气息，交响乐，芭蕾舞，歌剧等高雅艺术层出不穷。城堡下面还有精妙绝伦的酒窖。 在没有《西红柿首富》这部电影之前，文成城堡几乎不出名。随着电影的热播，让许多人驻足于此，也让这处豪华酒店变成了一个综合的商业景点。如果不是酒店住户，则需要…